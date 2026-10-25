Vypadá jako nejobyčejnější vázička po babičce. Kdo ale najde na dně tuhle značku, může chtít po sběratelích až 4 000 Kč

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Kdo by si nepamatoval ten obývák. Vyšívaná dečka, vůně kávy, tikot nástěnných hodin a prosklená vitrína, do které se nesmělo sahat. Za sklem stály v řadě šálky, soška a malá porcelánová vázička, kterou babička vytahovala jen na svátky. Tehdy, v časech ČSSR, to byla prostě hezká věc do bytu. Dnes po ní pasou sběratelé na aukčních portálech. A možná ji máte dodnes na chalupě v krabici s novinami.
Řeč je o porcelánu z Horního Slavkova, který svět znal pod německým jménem Schlaggenwald. Zvlášť vázy z dvacátých a třicátých let 20. století nesou elegantní rukopis stylu art deco: čisté tvary, jemné geometrické motivy, zlacení a sametově hladký střep. Často je doplňuje označení malírny, například té z Telče. Nebyly to jen nádoby na kytici ze zahrádky. Byly to hrdost domácnosti, svatební dar a důkaz dobrého vkusu.
Nejstarší česká porcelánka a její příběh
Příběh začal už v roce 1792, kdy Johann Georg Paulus založil v Horním Slavkově vůbec nejstarší porcelánku na území Čech. Zlatá léta zažila manufaktura za firmy Lippert & Haas (1812–1847). Od roku 1867 vedla podnik firma Haas & Czjzek, a to až do znárodnění v roce 1945. Slavkovský porcelán si získal jméno po celém světě pro špičkovou kvalitu i umělecké zpracování. V meziválečném období se zdejší mistři dokonale přizpůsobili modernímu stylu a vytvořili vázy i servisy, které fascinují dodnes.
Sběratelská detektivka: otočte vázu a podívejte se na dno
Chcete-li zjistit, co vlastně držíte v ruce, otočte ji dnem vzhůru. Nejstarší a nejcennější kousky z let 1793–1812 mají do střepu jen vtlačené písmeno „S“. V období 1812–1867 najdete vtlačený či tištěný nápis Lippert & Haas in Schlaggenwald. Pokud je na dně tištěná značka Haas & Czjzek / Schlaggenwald, často s nápisem Czechoslovakia nebo označením malírny z Telče, držíte oblíbenou meziválečnou produkci z dvacátých a třicátých let. Pro sběratele je to příjemný a dostupný poklad.
Jak se v tom vyznat s cenou, vysvětluje odborník na starožitný porcelán a autor sběratelských publikací Zdeněk Knápek: „U slavkovského porcelánu rozhoduje o ceně v první řadě období a typ dekorace. Sběratelsky nejžádanější jsou ručně malované kusy z období Lippert & Haas z let 1830–1850. Pozdější užitková produkce firmy Haas & Czjzek z 20. století byla sice řemeslně velmi kvalitní, ale vyráběla se ve velkých sériích, což drží její dnešní tržní hodnotu u běžných váz a servisů v řádu stovek až jednotek tisíců korun.“
Kolik to dnes stojí? Poctivě a bez pohádek
Na internetu občas kolují zprávy o statisících za jakoukoli starou vázičku. Realita je skromnější, ale pořád hezká. Zachovalá art deco vázička Schlaggenwald se na aukčních portálech prodává zhruba za 500 až 2 500 Kč, výjimečné kusy s nepoškozeným zlacením i za 4 000 Kč. Opravdové unikáty z první poloviny 19. století s ručně malovanými vedutami měst se ale mohou vyšplhat na 15 000 až 60 000 Kč. Tehdy stála vázička pár korun československých, dnes z ní může být příjemný bonus k rodinnému rozpočtu.
Zájem o zachovalé kousky po babičce trvá. Podle prodaných aukcí na Aukru se nedávno zachovalá art deco vázička Schlaggenwald vydražila z vyvolávací ceny jedné koruny až za 2 450 Kč. Přihazovali nadšenci, kteří chtěli přesně takovou vitrínovou nostalgii.
Co říkají sběratelé a co s nálezem dělat
Střízlivý pohled nabízí zkušený uživatel sběratelského fóra Sběratel.com: „Lidi si přečtou v novinách senzační článek o tom, jak má někdo v kredenci poklad za statisíce, a pak nabízejí obyčejnou sériovku z třicátých let za 5 000 Kč. Přitom reálná cena na Bazoši nebo Aukru je pět stovek až dva tisíce, pokud je stav skvělý. Drahé jsou jen staré koflíky s ruinami a vedutami z 1. poloviny 19. století s vtlačeným S.“ Dobrá rada: pokud něco takového najdete, nespěchejte s prodejem a nechte si kus posoudit.
Až budete příště na chalupě procházet půdu nebo rozebírat babiččinu vitrínu, zastavte se u každého kousku porcelánu a podívejte se na jeho dno. Můžete najít památku, která vám připomene dětství. A s trochou štěstí i vzácný sběratelský kousek. Máte doma starý porcelán se značkou Schlaggenwald? Podělte se o svůj příběh.
Zdroje článku: asidama.pl, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská