Svazek bylinek za pár korun vyžene zatuchlinu z chalupy za jediný den. Stačí ho zavěsit do rohu místnosti a nechat pracovat

Odemknete dveře, vstoupíte a do nosu vás udeří ten známý odér: směs studených zdí, peřin uležených přes zimu a vzduchu, který se měsíce nehnul. Každý chalupář ho zná a většina z nás ho chce mít pryč dřív, než vybalí tašku s jídlem. Babičky na to měly jednoduchou zbraň: kytičky sušených bylin rozvěšené po koutech. Ověřili jsme, které rostliny se k tomu hodí, kolik stojí a hlavně v jakém pořadí postupovat, aby vůně opravdu převládla. Klíč se skrývá v načasování. Bylinky přicházejí na řadu jako poslední, voňavá tečka za rychlým, ale důkladným úklidem.
Levandule, oregano a heřmánek: které bylinky do svazku patří
Že sušené rostliny umějí provonět interiér, potvrzuje i zahradnická literatura. Poradenská služba Univerzity v Georgii je doporučuje do dekorací, voňavých směsí a svazků právě kvůli aromatu, které z nich postupně uniká. Těkavé látky obsažené v listech a květech se uvolňují do vzduchu a mění celkový pachový vjem místnosti. Zbytková zatuchlina tak ustoupí do pozadí.
Pro chalupu se osvědčuje tahle sestava:
Levandule jako hlavní hlas. Voní výrazně, dlouho a nikomu nevadí. Oregano jako intenzivní kořenitá složka. Jeho vůni dodávají hlavně látky karvakrol a thymol. Heřmánek pro jemnější, měkčí bylinný tón, který zakulatí ostrost levandule. Měsíček spíš jako doplněk. Vůní se drží vzadu, ale oranžové květy svazek krásně oživí.
U levandulového i oreganového esenciálního oleje popisují vědecké přehledy antimikrobiální účinky v laboratoři. Sušená kytice na hřebíku ovšem obsahuje jen zlomek těchto olejů, takže od ní čekejte především vůni.
Od průvanu po citronovou vodu: postup, po kterém bylinky zaberou
Zavěsit svazek do vydýchané světnice a jít na zahradu vede jen k tomu, že se levandule smíchá se zatuchlinou. Mnohem lépe funguje tento sled kroků:
Průvan. Otevřete okna i dveře naproti sobě a nechte vzduch prohnat celým stavením. Státní zdravotní ústav připomíná, že vlhkost se sráží na chladných površích u oken a stěn. Krátké intenzivní větrání ji odvádí nejúčinněji. Textilie ven. Peřiny, polštáře a deky vyneste na slunce nebo aspoň na suchou verandu. Právě v nich se pach drží nejdéle. Kontrola koutů. Projděte rohy, skříně, parapety a místa za nábytkem. Vytírání citronovou vodou. Citrony jsou kyselé, podle poradenské služby Cornellovy univerzity mají antiseptické a antibakteriální vlastnosti a poradí si s mastnotou i usazeninami. Šťáva má pH kolem 2,0 až 2,6, proto ji u přírodního kamene, neošetřeného dřeva nebo staré prkenné podlahy nejdřív vyzkoušejte na nenápadném místě. Roztok míchejte jen na jedno použití, citronová šťáva se rychle kazí. Bylinky. Teprve teď, do vyvětraného a čistého prostoru.
Po takové sérii stačí odpoledne a místnost voní úplně jinak. U obyčejné sezonní zatuchliny po zimě zvládnete celou proměnu za jediný den.
Zdroj fotografie: Piqsels Do kterého rohu svazek pověsit a kolik jich chalupa snese
Rohy dávají smysl prostě proto, že se v nich vzduch vyměňuje nejpomaleji. Za skříní, v koutě u postele nebo vedle prádelníku se drží vlhčí vzduch a pachy z látek. Proto tam patří i protiváha v podobě vůně. Dobře poslouží také místo u vstupu do místnosti, kde vás aroma přivítá hned na prahu. Na vlhkou zeď ale svazek nevěšte, navlhl by.
Na malou místnost do zhruba 15 m² podle nás bohatě stačí jedna kytička, větší obývák nebo ložnici plnou textilií zvládnou dvě. Přidáte-li víc, levandule začne být spíš dotěrná.
Pokud si svazky sušíte sami, vyplatí se rada, kterou dává poradenská služba
Minnesotské univerzity: sklízet až po oschnutí rosy, svazovat po čtyřech až pěti stoncích a sušit hlavami dolů sedm až čtrnáct dní na tmavém, suchém a větraném místě. Zahradníci z Kalifornie dodávají, že svazky musejí být malé a volné. Napevno stažená otýpka špatně dýchá a uvnitř může zplesnivět. Stačí stonky stáhnout provázkem nebo gumičkou a květy nechat volné. Pokud bylinky práší, vložte je do papírového sáčku s několika dírkami. Vyměňujte je ve chvíli, kdy přestanou vonět, začnou se drolit, navlhnou nebo na nich uvidíte šedý povlak. Bylinky za padesátikorunu, nebo odvlhčovač za čtyři tisíce?
Proč tak levný trik nezná každý? Možná proto, že ho přebíjejí regály plné pohlcovačů. Každá z možností přitom dělá něco jiného: bylinky dodávají vůni, citronová voda čistí povrchy a odvlhčovač cíleně ubírá vodu ze vzduchu. Porovnali jsme ceny v českých obchodech:
Pomocník Co dělá Orientační cena Svazek levandule z Provence (45 cm, 150 až 200 snítek) provoní 190 Kč Heřmánek, 20 × 1,5 g (lékárna) jemný bylinný tón 49 Kč Měsíček, 20 × 1,5 g (lékárna) doplněk, barva 55 Kč Oregano sušené výrazná kořenitá vůně 46 Kč / 20 g, 69 Kč / 150 g Krystalový pohlcovač Bison Air Max 450 g sbírá vlhkost od 173 Kč Ceresit Aero 360° 450 g sbírá vlhkost 359 Kč (náhradní tablety 900 g za 319 Kč) Elektrický odvlhčovač Rohnson R-91110 odebere až 10 l vody denně 3 058 až 4 179 Kč
Zahradní levandule a oregano vás nestojí nic. Pokud je doma nepěstujete, poskládáte slušnou kombinaci z lékárny a obchodu s kořením zhruba za stovku. Zbylé čajové sáčky klidně rozstříhejte a sypte do plátěných pytlíčků mezi prádlo.
Krystalové nádobky mají své místo tam, kde chybí zásuvka nebo kam jezdíte jen občas. Náplně je ale potřeba měnit a nasbíranou tekutinu vylévat. Elektrický Rohnson zvládne prostor do 45 m², bere 175 W a pracuje od 5 do 32 °C, takže se hodí i do nevytápěné chaty na jaře. Jeho dvoulitrový zásobník ovšem musí někdo vylévat.
Skvrny na zdi a pach, který se vrací: kdy bylinkám pomoct
Zatuchlina vzniká z vlhka, slabé výměny vzduchu, studených stěn a srážející se vody. Kde se toho sejde hodně, nastupují plísně. SZÚ upozorňuje, že rostou všude, kde mají dost vlhkosti, a do vzduchu uvolňují spory.
Pozornost si zaslouží tyto signály:
barevné skvrny na zdech nebo za nábytkem, pach, který se vrací i po důkladném vyvětrání, orosená okna a vlhké kouty, nafouklé, změklé materiály, alergici, kterým se na chalupě přitíží.
Americká agentura CDC popisuje plíseň jako různobarevné skvrny se zatuchlým pachem a doporučuje odstranit ji spolu s příčinou vlhkosti. Agentura
EPA dodává, že koberce, matrace a další porézní materiály drží plíseň v dutinách a štěrbinách a vyčistit je úplně bývá těžké, často nemožné. Při rozsáhlejším poškození radí přizvat odborníka. V takto poškozené roubence nastupuje nejdřív oprava a vysoušení, k bylinkám se vrátíte, až bude dům suchý.
Na podzim, kdy se chalupy zazimovávají, se vyplatí myslet dopředu. Odvezte vlhké textilie, nenechávejte uvnitř mokré hadry, otevřené nádoby s vodou ani nedosušené povlečení. Jarní otevírání pak začne s mnohem slabším pachem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková