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Svazek bylinek za pár korun vyžene zatuchlinu z chalupy za jediný den. Stačí ho zavěsit do rohu místnosti a nechat pracovat

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Levandule, oregano a heřmánek zavěšené v rozích vrátí zatuchlé chalupě svěží vůni ještě týž den. Hotový svazek vyjde na 190 Kč, z lékárny ještě levněji.
Svazek bylinek za pár korun vyžene zatuchlinu z chalupy za jediný den. Stačí ho zavěsit do rohu místnosti a nechat pracovat

Svazek bylinek za pár korun vyžene zatuchlinu z chalupy za jediný den. Stačí ho zavěsit do rohu místnosti a nechat pracovat

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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