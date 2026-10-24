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Úředníci zvoní u dveří a chtějí vidět účtenky. Kdo je ukáže, dostane 3000 Kč

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Osm týdnů si zapisovat každou korunu, kterou rodina utratí. Kdo by to dobrovolně dělal? Přesně o to teď žádá Český statistický úřad domácnosti, které si vybral do šetření nazvaného Statistika rodinných účtů.
Úředníci zvoní u dveří a chtějí vidět účtenky. Kdo je ukáže, dostane 3000 Kč

Úředníci zvoní u dveří a chtějí vidět účtenky. Kdo je ukáže, dostane 3000 Kč

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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