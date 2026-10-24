Úředníci zvoní u dveří a chtějí vidět účtenky. Kdo je ukáže, dostane 3000 Kč

Co se s účtenkami stane a komu je úřad ukáže
Případná obava z finančního úřadu je zbytečná. Z deníků vzniká pouze celostátní anonymní statistika. Jméno, adresa ani telefon se do zpracovávaných dat nezapisují a úřad podle svých slov nikomu nepředává nic, podle čeho by šlo domácnost identifikovat. Tazatelé jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o všem, co se u rodin dozvědí.
Statistika slouží k hodnocení sociální a ekonomické situace v zemi. Podle toho, co lidé nakupují, úřad sestavuje spotřební koš, z něhož se počítá inflace. Ke komerčním účelům se získaná data nikdy nepoužívají.
Přihlásit se sama žádná rodina nemůže. Letos úřad osloví zhruba 3 000 domácností, a to jen takových, které dříve prošly jiným šetřením nazvaným Životní podmínky (mezinárodně EU-SILC). Účast je dobrovolná a odmítnutí nemá žádné následky, jen se rodina připraví o odměnu.
Kolik úřad platí a jak poznat podvodníka
Odměnou za dva řádně vyplněné deníky je 3 000 Kč, a to ve formě deseti dárkových poukázek Edenred Compliments po 300 Kč. Použít je lze na běžné nákupy například ve vybraných supermarketech, drogeriích či lékárnách. Kdo odevzdá jen jeden deník, dostane polovinu, tedy pět poukázek za 1 500 Kč.
Na některých krajských stránkách úřadu se ještě objevuje částka 3 360 Kč vyplácená na základě dohody o provedení práce. Takto úřad odměňoval domácnosti v roce 2025, letos už počítá s poukázkami.
Pravý tazatel se u dveří prokáže dvěma doklady: průkazem tazatele a občanským nebo služebním průkazem ČSÚ. Platnost průkazu lze ověřit na stránce ota.csu.gov.cz po zadání kódu z karty. Peníze od vás nechce nikdy, protože odměnu vyplácí úřad vám. Ptá se jen na výdaje domácnosti, na to, kdo v ní bydlí, a na byt a jeho vybavení. Kdo žádá cokoli jiného, tazatelem není. Rozhovor ukončete a v případě pochybností zavolejte na krajskou správu ČSÚ.
Jak deník funguje a s čím porovnat svůj rozpočet
Tazatel přijde nejméně třikrát, vždy po předchozí domluvě. Při první návštěvě doplní údaje o domácnosti a zanechá dva deníky, každý na čtyři týdny. První si po vyplnění odnese a zkontroluje, zda nic nechybí, druhý převezme na konci osmého týdne.
Zapisují se výdaje všech členů domácnosti, třeba krmivo pro psa, oprava kola nebo dárek k narozeninám. Účtenky se zasouvají do kapsy na deníku. U nákupů bez dokladu, například zeleniny z trhu, stačí doplnit částku do tabulky.
Po odevzdání druhého deníku můžete o přehled hospodaření své domácnosti požádat. Uvidíte, kolik jste za osm týdnů utratili za jednotlivé druhy zboží a služeb. Srovnat ho lze s daty za rok 2025: domácnost tehdy utratila v průměru zhruba 18 000 Kč měsíčně na člena a potraviny spolu s bydlením, vodou, energiemi a palivy tvořily 43,5 % výdajů.
Stačí tedy sečíst bydlení, energie a potraviny a podíl porovnat s průměrem. Nejsnazší to mají ti, kdo účtenky schovávají už teď. Dali byste úřadu nahlédnout do svých výdajů za tři tisíce?
Zdroje článku: Statistika rodinných účtů (SRÚ) | Výkazy, arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová