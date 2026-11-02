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Jak skutečně zemřel Harry Houdini. Jeho konec byl absurdnější, než se traduje

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Legendární únikový umělec Harry Houdini údajně zemřel 31. října 1926 po úderu do břicha. Nový výzkum ale odhaluje nesrovnalosti v úmrtním listu a naznačuje zcela jinou příčinu smrti.
Jak skutečně zemřel Harry Houdini. Jeho konec byl absurdnější, než se traduje

Jak skutečně zemřel Harry Houdini. Jeho konec byl absurdnější, než se traduje

Zdroj: By Campbell-Gray, Public Domain, Creative Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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