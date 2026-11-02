Televizní stolky končí. Nahradí je alternativa, která nezabere místo a nepřitahuje prach

Nejdřív inventura, pak rozhodnutí
Než vyhodíte stolek a koupíte první věc, která se vám zalíbí v katalogu, zastavte se. Klíčová otázka nezní „co koupím místo stolku?", ale „co všechno ve stolku teď vlastně mám?" Ovladače, herní příslušenství, externí přehrávač, router, to všechno potřebuje místo. Pokud si nejdřív nenajdete pro tyto věci nový domov, přesunete jen nepořádek jinam.
Teprve po tomto kroku dává smysl vybírat mezi pěti směry, kterými se dnes interiéroví designéři i běžní majitelé bytů vydávají. Každý z nich řeší trochu jiný problém a hodí se do jiné situace.
Pět cest, jak se stolku zbavit
Závěsná skříňka je nejpřirozenější náhradou. Zachová úložný prostor na drobnosti, ale uvolní podlahu, a navíc se pod ní snadněji vysává. Jde o kompromis pro ty, kdo potřebují někam odložit věci, ale zároveň chtějí místnost opticky odlehčit.
Kdo úložný prostor nepotřebuje, může sáhnout po podlahovém stojanu. Hodí se tam, kde není vhodné nebo možné vrtat do stěny. Lepší modely mají vedení kabelů schované za sloupkem, takže připojení zmizí z dohledu. Počítejte ale s tím, že podstavec stojanu zabere na podlaze svůj díl místa – při plánování průchodu místností ho nezapomeňte zaměřit.
Nejčistší výsledek nabídne přímé zavěšení televize na stěnu. Před montáží ověřte dva zásadní údaje: hmotnost televizoru a takzvaný VESA standard, tedy rozteč montážních otvorů na zadní straně přístroje. Obojí musí odpovídat zvolenému držáku. Stejně důležitá je samotná stěna – cihlové zdivo unese jiné zatížení než sádrokartonová příčka, kde jsou nutné speciální molly kotvy. Pokud si nejste jistí, zavolejte odborníka. A ještě jedna věc: výšku obrazovky si vyzkoušejte vsedě na pohovce. Střed displeje má být přibližně v úrovni očí.
Čtvrtou cestou je televize, která splyne s výzdobou. Modely s obrazovým režimem – nejznámějším příkladem je Samsung The Frame s matným anti-reflexním displejem – mezi sledováním zobrazují umělecká díla nebo vlastní fotografie a na stěně působí jako skutečný obraz. Taková obrazovka se přirozeně zapojí do galerie rámů a fotografií. Počítejte ale s tím, že plný katalog služby Samsung Art Store je placený – před koupí si zjistěte, co konkrétní model nabízí zdarma a co už vyžaduje předplatné. Alternativou je posuvný panel, který televizi při nečinnosti zakryje. U tohoto řešení měřte nejen otvor pro obrazovku, ale i místo, kam se kryt odsune.
Pátou možností je projektor místo televize. Velká obrazovka ze stěny zmizí úplně. Jenže projektor má své vlastní nároky: potřebuje vhodnou promítací plochu, správné světelné podmínky v místnosti a místo pro umístění přístroje i případného plátna. Pro malé obývací pokoje jsou zajímavé takzvané Ultra Short Throw (UST) projektory – postaví se přímo ke zdi a nepotřebují odstup přes celou místnost. Barva stěny nebo plátna přitom výrazně ovlivňuje výsledný obraz, stejně jako množství denního světla v době sledování.
Kde začít, když nevíte
Pokud váháte, začněte od nejmenšího zásahu. Upravte okolí obrazovky, kterou už máte – skupina obrázků na stejné stěně dokáže televizi vizuálně začlenit do výzdoby bez jediného nákupu. Zároveň ukliďte viditelné kabely; samotná výměna nábytku jejich vedení nevyřeší.
Chcete-li hlavně volnější podlahu, sáhněte po závěsném nábytku. Posuvný panel, obrazový televizor nebo projektor vybírejte až ve chvíli, kdy víte, zda chcete obrazovku skrýt, začlenit do výzdoby, nebo úplně změnit způsob sledování. Každé z těchto řešení totiž vyžaduje jiný rozpočet, jiné stavební podmínky a jiný přístup k technologii – a žádné z nich není univerzálně nejlepší.
Zdroje článku: vogue.com, homebaa.com, thejournal.ie, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová