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Uprostřed Tichého oceánu leží ostrov se zcela výjimečnými stavbami

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Ostrov Malden je malý ostrov v Tichomoří, který je známý svými neuvěřitelnými a jedinečnými stavbami. Tyto stavby vzbuzují otázky ohledně jejich původu a historie. Kdo je postavil a kdo na ostrově žil, zůstává záhadou.
Uprostřed Tichého oceánu leží ostrov se zcela výjimečnými stavbami

Uprostřed Tichého oceánu leží ostrov se zcela výjimečnými stavbami

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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