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Seznámili se na výletě na kolech a za dva roky byla svatba. Manžel Kristýny Hrušínské režíruje v divadle jejího otce

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Kristýna Hrušínská a režisér Matěj Balcar letos oslavili deset let od svatby. Jejich příběh začal na filmové škole v Písku a pokračuje na jevišti Divadla Na Jezerce.
Seznámili se na výletě na kolech a za dva roky byla svatba. Manžel Kristýny Hrušínské režíruje v divadle jejího otce

Seznámili se na výletě na kolech a za dva roky byla svatba. Manžel Kristýny Hrušínské režíruje v divadle jejího otce

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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