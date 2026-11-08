Michaela Kuklová přiznala strach, který dlouho skrývala. Těžké roky ji naučily říkat ne

Na televizních obrazovkách působila jako něžná a usměvavá pohádková princezna. Michaela Kuklová však přiznává, že za zdánlivou jistotou se dlouhé roky skrývala velká tréma. Veřejné vystupování pro ni nebylo samozřejmostí ani v době, kdy už měla za sebou první herecké zkušenosti. Zpočátku dokonce uvažovala o jiné umělecké cestě. Teprve postupně začala mít pocit, že jí práce před diváky pomáhá překonávat vlastní obavy. Její vyprávění ukazuje i méně známou stránku herečky, která se musela učit prosadit sama za sebe.
Strach z vystupování ji provázel od dětství
Kuklovou od mládí přitahovalo malování a k herectví se dostávala postupně. Účastnila se recitačních a pěveckých soutěží, vystoupení před lidmi ale pro ni zároveň znamenalo výrazné napětí. Ve vzpomínkách na začátky kariéry popsala, jak se snažila nervozitu před ostatními skrývat. Zvenčí přitom mohla působit klidněji, než se ve skutečnosti cítila. S přibývajícími zkušenostmi zjistila, že překonání trémy jí přináší větší svobodu. Divadlo se pro ni postupně stalo nejen zaměstnáním, ale také místem, kde mohla pracovat se svými emocemi.
Největší slávu jí přinesla pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Role po jejím uvedení oslovila několik generací diváků a herečku provází dodnes. Kuklová však během dalších let musela zvládat také situace, které s pohádkovým světem neměly nic společného. V osobním životě zažila složitá období a veřejně mluvila i o vztazích, které ji vyčerpávaly. Dlouho měla podle vlastních slov tendenci přizpůsobovat se očekávání druhých. Postupně dospěla k tomu, že právě tento přístup jí ubíral sílu.
Léčba rakoviny změnila její pohled na život
Výrazným zlomem bylo onemocnění rakovinou prsu, se kterým se začala léčit v roce 2020. Herečka o své diagnóze otevřeně informovala a v následujících letech sdílela také zkušenosti s léčbou. V březnu 2025 oznámila, že po pěti letech ukončila dlouhodobé užívání předepsané medikace. Lékařské kontroly tím ale neskončily. Na jaře 2026 fanouškům sdělila, že výsledky dalších vyšetření dopadly dobře. Právě po této zkušenosti se v jejích veřejných vyjádřeních opakovaně objevuje důraz na zdraví, rodinu a klidnější život.
Kuklová se netají tím, že v minulosti často potlačovala vlastní potřeby. Chtěla vyhovět ostatním, přestože jí některé vztahy nepřinášely nic dobrého. Dnes otevřeně mluví o tom, že se naučila nastavovat hranice a některé lidi ze svého života pustit. Nejde přitom o jednorázové rozhodnutí, ale o změnu, ke které dospívala několik let. Zkušenost s vážnou nemocí její pohled na každodenní starosti ještě posílila. Vedle slavné princezny Jasněnky tak veřejnost poznává také ženu, která už nechce žít podle představ ostatních.
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