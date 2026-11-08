Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Michaela Kuklová přiznala strach, který dlouho skrývala. Těžké roky ji naučily říkat ne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Michaela Kuklová se divákům zapsala do paměti jako princezna Jasněnka, ve skutečném životě však musela překonat řadu těžkých okamžiků. Herečka otevřeně promluvila o strachu, který ji provázel už od dětství, i o době, kdy se snažila zavděčit lidem kolem sebe. Zkušenosti s nemocí a osobními ztrátami ji postupně přivedly k rozhodnutí, že vlastní potřeby už nebude odsouvat na poslední místo.
Michaela Kuklová přiznala strach, který dlouho skrývala.

Michaela Kuklová přiznala strach, který dlouho skrývala.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:33

Reklama
Další články z Trendy Život
Skořicové nehty se staly podzimním trendem. Jemný lesk jim dodá elegantnější vzhled
Skořicové nehty se staly podzimním trendem. Jemný lesk jim dodá elegantnější vzhled
Drážďany vyvezou do ulic obří štolu. Prosincový průvod má přesně určenou sobotu
Drážďany vyvezou do ulic obří štolu. Prosincový průvod má přesně určenou sobotu

Kdo chce při adventním výletu do Drážďan zažít také slavnost obří štoly, měl by si vyhradit 5. prosinec....

Místo silného svetru stačí tenký rolák. Podzimní trend se dá nosit hned několika způsoby
Místo silného svetru stačí tenký rolák. Podzimní trend se dá nosit hned několika způsoby

Silné zimní svetry dostávají letos konkurenci v podobě tenkých přiléhavých vršků s vysokým límcem. Působí...

U Schönbrunnu začínají vánoční trhy už 6. listopadu. Vstup je zdarma, některé atrakce ale nestihnete
U Schönbrunnu začínají vánoční trhy už 6. listopadu. Vstup je zdarma, některé atrakce ale nestihnete

Vídeňský Schönbrunn otevírá vánoční trh už v pátek 6. listopadu. Na čestném nádvoří se objeví přes 90...

Babička touží po pravnoučeti, vnučka děti nechce. Rodinný tlak může mít opačný výsledek
Babička touží po pravnoučeti, vnučka děti nechce. Rodinný tlak může mít opačný výsledek

Jedna generace se těší na pravnoučata, druhá zatím o dítěti neuvažuje. Podobné rodinné rozhovory mohou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.