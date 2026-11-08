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Zlata Adamovská a Petr Štěpánek mají krásnou starou chatu. Z verandy udělali pokojíček pro vnoučata

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Herečka Zlata Adamovská s manželem Petrem Štěpánkem vlastní chalupu na Kokořínsku, kam herec jezdí už přes půl století. Co bylo kdysi zanedbaným stavením bez tekoucí vody, je dnes útulným sídlem pro chvíle rodinné pohody.
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek mají krásnou starou chatu. Z verandy udělali pokojíček pro vnoučata

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek mají krásnou starou chatu. Z verandy udělali pokojíček pro vnoučata

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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