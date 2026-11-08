Zlata Adamovská a Petr Štěpánek mají krásnou starou chatu. Z verandy udělali pokojíček pro vnoučata

Když Zlata Adamovská poprvé spatřila chalupu svého partnera Petra Štěpánka, rozhodně to nebyla láska na první pohled. Místo idylického venkovského útočiště viděla zarostlý pozemek a budovu, která vyžadovala zásadní renovaci. Podobný pocit měl kdysi i sám Štěpánek, který sem začal jezdit už v sedmdesátých letech minulého století.
Od suchého záchodu k modernímu útočišti
Herec na místo zavítal poprvé s režisérkou Vlastou Janečkovou, která byla jeho druhou manželkou. Právě ona chalupu na malebném Kokořínsku vlastnila. Štěpánek vzpomíná na tehdejší stav objektu s humorem i úctou k odvedené práci.
„Když mě sem Vlasta poprvé přivezla, řekl jsem jí, že sem jezdit nebudu. Bylo to tu zarostlé a zanedbané, metr vysoká tráva, suchý záchod… Když jsem se chtěl umýt, musel jsem jít do potoka, nebyla tu ani voda. Odmakali jsme si to, je za tím obrovský kus práce,“ zavzpomínal herec.
Přes počáteční odpor si místo postupně získalo jeho srdce. Dnes sem jezdí už třiapadesát let a chalupu v blízkosti hradů Kokořín a Houska považuje za své druhé domov.
Když se v jeho životě v roce 2013 natrvalo usadila herečka Zlata Adamovská, scénář se opakoval. I ona měla zpočátku výhrady.
Herečka vzala rekonstrukci do vlastních rukou
Adamovská ale nepatří mezi ženy, které by se nechaly odradit. Manuální zručnost má v krvi už od dětství, kdy si hrávala se stavebnicemi. Životní zkušenosti ji navíc naučily spoléhat se sama na sebe.
„Když jsem za totáče získala svůj první byt čtvrté kategorie 1 plus 1, kde byl jen kohoutek od vody a plynu, člověka to donutilo udělat si všechno sám. Žádné firmy nebyly," prozradila herečka s tím, že měla štěstí. Její strejdové totiž byli řemeslníci, a tak se od nich hodně naučila.
S Petrovým souhlasem se pustila do rozsáhlé přestavby interiéru. Vyměnila nábytek, nechala vybudovat novou kuchyni, obnovila podlahy a přidala druhou koupelnu. Nejvýraznější změnou bylo přebudování verandy v prvním patře na samostatný pokojíček.Ten si oblíbila hlavně vnoučata.
Manželé si při renovacích občas konkurují. Oba jsou totiž šikovní a nebojí se vzít do ruky nářadí.
„Někdy se hádáme, kdo si tu vrtačku vezme,“ řekla s úsměvem herečka. Petr Štěpánek dokonce seká trávu tradičně kosou, jak to dělávali hospodáři před desítkami let.
Zasnoubení v horečkách a společné cestování
Chalupa není jediným místem, kde manželé tráví volný čas. Sdílejí vášeň pro dobrodružné cestování na vlastní pěst do exotických destinací. Navštívili už Indii, Brazílii i Keňu, kde došlo na romantický, byť netradiční okamžik.
V Africe totiž požádal Štěpánek Adamovskou o ruku. Bylo to na Silvestra o půlnoci. Situace ale nebyla ideální, protože Zlatu zrovna sužovala horečka.
Při společných výletech mají jasně rozdělené role. Společně vyberou cíl cesty, ale veškeré plánování, rezervace ubytování i organizaci bere na starosti Zlata. Často míří do zemí, kde turistický servis není na špičkové úrovni, což jim ale nevadí.
Zdroje článku: vipzivot.cz, dvojka.rozhlas.cz, receptyprimanapadu.cz, zeny.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová