Nejlepší kroniku Karlovarského kraje má Loket. Druhé místo obsadily Dasnice

Nejlepší kroniku Karlovarského kraje má Loket. Druhé místo obsadily DasnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejlepší kroniku Karlovarského kraje má Loket. Druhé místo obsadily DasniceZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 08.11.2026 13:00
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Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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