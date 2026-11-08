František Ringo Čech po boku o 37 let mladší krásky: S partnerkou je spojuje neobyčejně dojemný příběh

František Ringo Čech má po svém boku novou lásku. Jeho partnerka je o celých 37 let mladší. Seznámili se díky jeho obrazům a dnes společně vyrážejí i do společnosti.
František Ringo Čech (83) rozhodně nepatří mezi muže, kteří by na lásku rezignovali kvůli přibývajícím rokům. Po jeho boku se objevuje půvabná partnerka Monika Kopecká, která je o neuvěřitelných 37 let mladší. Dvojice nyní společně vyrazila také do společnosti, když si nenechala ujít slavnostní zahájení výstavy Jiřina – 90 let pořád ve hře v pražském Tančícím domě. Pozornost ale pochopitelně poutali především sami na sebe. Na In-Lifestyle nás zajímalo, kdo je žena, která si získala srdce známého hudebníka, a jak se vlastně dali dohromady. Zeptali jsme se také našich čtenářů, jak vnímají tak velký věkový rozdíl.
Místo náhodného setkání rozhodly obrazy. Ringo má po boku pilotku
Monika Kopecká rozhodně není typickou partnerkou, kterou by si člověk automaticky spojoval s českým showbyznysem. Na rozdíl od svého slavného protějšku se totiž příliš nehrne před televizní kamery a své soukromí si střeží. Veřejnost ji zná především z fotografií po boku Ringa Čecha. Je to půvabná štíhlá blondýnka, která na společenských akcích volí elegantní oblečení a vedle svého partnera působí velmi přirozeně. Zajímavé je také její povolání. Monika je totiž pilotka a létá mimo jiné s dopravním letounem L-410.
Jejich seznámení přitom mělo poměrně romantickou předehru. Žádná společenská akce ani náhodné setkání na večírku. Moniku zaujala Ringova výtvarná tvorba a přišla si koupit jeden z jeho obrazů. Právě tehdy mezi nimi přeskočila jiskra, prozradil Ringo v rozhovoru pro
Super. Umělec také přiznal, že Moniku zaujal jeho humor a ona zase jeho fascinovala svou láskou k létání.
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Když se spolu poprvé ukázali veřejnosti na premiéře muzikálu Ples upírů loni v září, leckdo si mohl myslet, že jde o jeho dceru, případně vnučku. Ringo však rychle vysvětlil, že blondýnka po jeho boku je jeho nová partnerka. Tehdy také prozradil, že spolu chodí přibližně půl roku. Jejich vztah tedy už není žádným krátkým románkem. Dvojice se společně objevila na několika akcích i letos, naposledy právě na výstavě Jiřiny Bohdalové k jejím 90. narozeninám.
„Věřím, že láska je možná v každém věku. V pozdějším věku už proto leccos musíte udělat i někdy pustit nějakej peníz, ale stojí to za to,“ poznamenal Ringo Čech s humorem sobě vlastním pro deník Blesk. Sedmatřicet let rozdílu? Ringo si z toho nic nedělá
Věkový rozdíl mezi partnery je skutečně výrazný. František Ringo Čech oslavil letos v červenci třiaosmdesáté narozeniny, zatímco Monice je šestačtyřicet. Dělí je tedy celých 37 let. Samotný umělec si z toho ale příliš těžkou hlavu nedělá a na otázky ohledně mladší partnerky odpovídá jako obvykle s humorem.
„Asi má špatný zrak a nevidí mě takového, jaký jsem. Asi si řekla: Starý dědek, ale zkusím to,“ zavtipkoval při jednom z prvních rozhovorů o nové lásce. Přiznal také, že si uvědomuje, že jejich vztah může mít vzhledem k jeho věku určitá omezení. Foto: Nextfoto, František Ringo Čech a Monika Kopecká na zahájení výstavy Jiřina – 90 let pořád ve hře
Zajímalo nás také, jak se na podobné vztahy dívají naši čtenáři. Rozeslali jsme proto celkem 326 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpátky se nám vrátilo 79 odpovědí. Právě věkový rozdíl byl tématem, které jsme chtěli otevřít. Názory na podobné soužití se totiž mohou výrazně lišit. Dorazilo nám 74 odpovědí od žen a 5 od mužů a názorově byly opravdu velmi pestré.
Jedni vnímají lásku jako záležitost dvou dospělých lidí, kteří si nemusejí nechat do vztahu mluvit. Jiní upozorňují, že téměř čtyři desetiletí rozdílu mohou časem přinášet odlišné představy o životě, společných aktivitách i budoucnosti. Vybrali jsme celkem tři zajímavé odpovědi:
„Pokud se mají rádi a je jim spolu dobře, nevidím důvod, proč by jim měl někdo jejich vztah vyčítat. Na věku přece nezáleží tolik jako na tom, jak se k sobě chovají.“ – Romana L.
„Myslím, že Ringo má pořád co nabídnout. Není to jenom o vzhledu a věku, ale kolikrát častěji o povaze, humoru a tom, jestli si dva lidi rozumí. Třeba je s ním té Monice líp než s mnohem mladším chlapíkem.“ – Saša T.
„Ringo byl vždycky bohém a měl slabost pro krásné ženy. Jestli si našli společnou řeč, je to jejich věc. Já tomu úplně nefandím, protože mi to prostě nesedí, ale nikomu do toho nemluvím.“ – Petra V.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
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František Ringo Čech vyvedl svou o 37 let mladší partnerku: Fanoušci jim i přes věkový rozdíl fandí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.