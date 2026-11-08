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Cizinci čerpali humanitární pomoc, podvodem způsobili třímilionovou škodu

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Cizineckým policistům se podařilo odhalit neoprávněné čerpání humanitárních dávek, žadatelé v jedenácti případech způsobili škodu celkem za bezmála tři miliony korun.
Cizinci čerpali humanitární pomoc, podvodem způsobili třímilionovou škodu

Cizinci čerpali humanitární pomoc, podvodem způsobili třímilionovou škodu

Zdroj: Denisa Albaniová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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