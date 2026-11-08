První domácí chléb nemusí být složitý, vyzkoušejte jednoduchý podmáslový chleba s měkkou střídkou

jsem dlouho nechávala stranou. V hlavě jsem měla zafixované, že chleba bez kvásku bude vždycky trochu Podmáslový chléb kompromis. Něco rychlého, co se upeče spíš z nouze a sní se, protože je zrovna na stole. Pak ale v lednici zůstal půllitr a nikdo se k němu nehlásil. Tak bylo rozhodnuto a musím se přiznat, že výsledek mě zaskočil víc, než jsem čekala. podmáslí Bochník měl pevnou křupavou kůrku, při poklepání zněl skoro jako z malé pekárny, a střídka zůstala vláčná ještě třetí den. U chleba bez kvásku bych na to předem nevsadila.
V tomhle receptu hrají hlavní roli dvě věci, které na první pohled nevypadají nijak zásadně:
vařená nastrouhaná brambora přidaná rovnou do těsta a pára v troubě v prvních minutách pečení. Brambora pomáhá udržet v těstě vlhkost, takže chleba druhý den nepůsobí suše a unaveně. Pára zase udělá službu kůrce. Je pevnější, lesklejší a opravdu křupe, což je u polovina radosti. domácího chleba
Můj tip: Podmáslí i jogurt nechte předem stát na lince, ať mají pokojovou teplotu. Přímo z lednice bych je do těsta nedávala. Studené tekutiny droždí zpomalí a kynutí se pak vleče, někdy i dost nerovnoměrně. Já podmáslí vytahuji aspoň hodinu před pečením. Když zapomenu, pomůže i 30 vteřin v mikrovlnce na nejnižší výkon. Recept na vláčný podmáslový chléb s vařenou bramborou a kmínem
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny 30 minut Ingredience k přípravě Podmáslové těsto 450 g mouky na chleba (pšeničná chlebová nebo směs pšeničné a žitné) 50 g hladké mouky 310 g podmáslí (pokojová teplota) 50 g bílého jogurtu (pokojová teplota) 1 vařená brambora středně velká, nastrouhaná najemno (případně 3 lžíce solamylu) 2 lžíce oleje 1 lžíce octa Kvásek a koření 1/2 kostky čerstvého droždí (cca 21 g) 2 lžičky cukru 2 lžičky soli 1 lžíce kmínu celého nebo drceného 1 lžička chlebového koření (nemusí být) Na vysypání ošatky hladká mouka smíchaná s bramborovým škrobem (přibližně 1:1) Postup přípravy domácího podmáslového chleba s křupavou kůrkou
1. Začněte
kváskem. Do malé misky rozdrobte droždí, přidejte cukr a 2 lžíce vlažného podmáslí, které odeberete z celkového množství. Krátce promíchejte, zakryjte a nechte stát 10 až 15 minut. Na povrchu by se měla objevit pěna a kvásek znatelně nabude.
2. Do větší mísy, případně do mísy kuchyňského robotu, nasypte obě
mouky, sůl, kmín a chlebové koření, pokud ho dáváte. Uprostřed udělejte důlek. Přilijte vzešlý kvásek, zbytek podmáslí, jogurt, olej a ocet. Nastrouhanou bramboru zapracujte rovnou do těsta. Nejlépe rukou, člověk hned pozná, jestli nezůstala někde v jednom shluku.
3. Těsto nechte v robotu zpracovávat hákem asi 10 minut. Pokud hnětete ručně na válu, počítejte spíš s 12 až 15 minutami. Správně vypracované těsto je hladké, pružné a na ruce se lepí jen málo. Když ho opatrně natáhnete, nemělo by se okamžitě trhat. Lepek už musí držet tolik, aby se bochník při pečení nerozlil do placky.
4. Mísu zakryjte utěrkou nebo potravinářskou fólií. Těsto dejte kynout na teplé místo bez průvanu na
60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem.
5. Ošatku dobře vysypte směsí hladké mouky a bramborového škrobu. Tahle směs se mi osvědčila víc než samotná mouka, protože lépe zvládá vlhkost z těsta a bochník se při vyklápění tolik nelepí ke stěnám.
6. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučený vál a jednou s ním jemně bouchněte o desku. Spadne, ale to je v pořádku. Vytvarujte pevný bochánek: okraje přehýbejte směrem dovnitř a spoj přitlačte dlaní. Do připravené ošatky ho vložte hladkou stranou dolů.
7. Ošatku překryjte mikrotenovým sáčkem nebo potravinářskou fólií a nechte těsto kynout ještě
30 minut. Na dno trouby dejte kovový kastrolek nebo plech, do kterého se později nalije voda na páru. Mezitím rozehřejte troubu na 220 stupňů
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8. Nakynutý bochník opatrně překlopte na plech vyložený pečicím papírem. Když bude potřeba, přidržte ho rukou, aby se nerozjel do stran. Povrch nařízněte ostrým nožem nebo žiletkou. Řez udělejte rychle, bez váhání, jinak se těsto za čepelí táhne.
9. Plech s chlebem vložte do trouby a hned nato nalijte na rozpálený kastrolek dole v troubě
100 ml studené vody. Dvířka okamžitě zavřete. Pára pomůže kůrce a bochník v prvních minutách pěkně vyskočí. Pozor při tom, pára je hodně horká a umí nepříjemně štípnout do ruky.
10. Pečte na
220 stupňů 15 minut. Potom kastrolek s vodou vyndejte a teplotu snižte na 180 stupňů. Dopékejte dalších 25 až 30 minut, dokud kůrka nezezlátne. Hotový chléb při poklepání na spodní stranu zní dutě.
11. Upečený bochník přesuňte na mřížku a nechte ho chladnout aspoň
30 až 40 minut. Krájet horký chleba je samozřejmě lákavé. Jenže střídka se pak trhá, mačká a zbytečně si pokazíte jinak povedený bochník. Foto: Cooky.cz, Podmáslový chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou: Domácí bochník, který voní celým bytem a zvládne ho každý začátečník Tipy redakce: Brambora nebo solamyl: Vařená nastrouhaná brambora udrží v těstě vlhkost nejspolehlivěji. Když ji ale po ruce nemáte, dá se sáhnout po solamylu nebo bramborovém těstu v prášku. Výsledek bude podobný a chléb zůstane vláčný i druhý den. Semínka a přídavky: Do těsta se hodí slunečnicová nebo dýňová semínka, lněné semínko, ovesné vločky i otruby. Přidejte je spolu s moukou ve druhém kroku. Pokud se vejdete zhruba do 50 g, kynutí by to nemělo nijak rozhodit. Pára bez kastrolku: Jestli nechcete lít vodu do kastrolku a máte obavu o troubu, položte na dno starší plech a vodu nalijte do něj. Funguje i pečení prvních 15 minut pod poklicí z litinového hrnce. Efekt bývá velmi podobný. Kdy je těsto správně vykynuté: Lehce do něj zatlačte prstem. Když se důlek pomalu vrací, těsto může do trouby. Pokud zmizí hned, potřebuje ještě chvíli kynout. Když zůstane propadlý, těsto už překynulo a chléb může být hutnější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline