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První domácí chléb nemusí být složitý, vyzkoušejte jednoduchý podmáslový chleba s měkkou střídkou

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Podmáslový chléb s vařenou bramborou je domácí bochník s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou, který vydrží měkký několik dní. Recept zvládne každý, kdo se nebojí práce s droždím.
Fotografie k chlebu

Fotografie k chlebu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Podmáslový chléb s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou: Domácí bochník, který voní celým bytem a zvládne ho každý začátečník
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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