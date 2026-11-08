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Jediná alej z Královéhradeckého kraje soutěží o titul Alej roku

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Do šestnáctého ročníku celostátní ankety Alej roku bylo nominováno 55 alejí a stromořadí ze 13 krajů. Veřejnost v ní vybírá nejkrásnější alej v Česku a upozorňuje tak na jejich význam pro krajinu, přírodu i místní historii.
Jediná alej z Královéhradeckého kraje soutěží o titul Alej roku

Jediná alej z Královéhradeckého kraje soutěží o titul Alej roku

Zdroj: Josef Tymonek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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