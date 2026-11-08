Reflex Kinského ohromil fanoušky. Tvrdou ránu vyrazil nad branku konečky prstů

Na Elland Road běžela 75. minuta, stav byl 0:0 a domácí Leeds po přestávce stále víc tlačil. Centr zprava si uvnitř vápna stáhl Sean Longstaff, který slavil 200. start v Premier League. Bez zaváhání se otočil a vypálil vysoko pod břevno. Kinský neměl čas míč chytat, mohl mu jen změnit dráhu. Natáhl se a konečky prstů ho poslal nad branku. Komentátoři TNT Sports v přímém přenosu reagovali výkřikem „Jaká střela, jaký zákrok!“ a i domácí
Leeds United ve svém zápasovém reportu označil zásah českého brankáře za famózní. Podle nás to byl z českého pohledu nejsilnější moment večera. Pro Tottenham ale jen odklad. Rána z otočky a prsty pod břevnem
Náročnost zákroku nevycházela z jediného faktoru, ale z jejich souběhu. Longstaff si míč zpracoval rychle a čistě, takže Kinský neviděl dlouhý nápřah, podle kterého by si mohl načasovat odraz. Střela přišla zblízka, s velkou silou a mířila nahoru, kam brankář sahá nejhůř. Tam rozhodují milisekundy a délka paže. SportyŽivě se pokusily získat Kinského reakci, ale klub zatím na redakční dotazy neodpověděl.
Kinsky probably MOTM https://t.co/6LFPn87M7G— CF (@CtyFaithfuls)
November 7, 2026
Domácí tou dobou měli převahu. Tottenham ve druhém poločase skoro nevystrčil nos z vlastní poloviny a Longstaffova rána byla největší šancí Leedsu před vedoucím gólem. Kdyby padla, zápas by se rozhodl o čtyři minuty dřív.
Longstaff navíc Kinskému nepřipravil horkou chvilku poprvé. Letos v květnu, při remíze 1:1 v Londýně, mu český gólman v 98. minutě vytáhl střelu na břevno. Tottenham tehdy zákrok označil za „naprosto senzační“ a britský tisk ho zmiňoval mezi nominacemi na zákrok sezony. Mezi oběma muži se rýsuje osobní souboj, který zatím vyhrává brankář.
Čtyři minuty, které všechno smazaly
V 77. minutě poslal trenér Leedsu Daniel Farke na hřiště Harryho Wilsona a Noaha Okafora. Švýcarský útočník se vracel po potížích s třísly a zdravotníci mu podle klubu povolili zhruba 15 až 20 minut. Stačily mu dvě. Wilson mu posunul míč do pokutového území, Okafor si ho připravil a silnou střelou kolem Kinského rozhodl. Podle Leedsu to byl teprve jeho třetí dotek v zápase.
Na Kinského se tu dá těžko ukazovat. Leeds podle TNT Sports vystřelil šestnáctkrát, Tottenham jen šestkrát. Na druhé straně si navíc svůj velký moment schoval James Trafford, který v nastavení vyrazil kolem tyče hlavičku Jana Paula van Heckeho. Tím se oba brankáři liší nejvíc: Trafford svým zákrokem udržel nulu i výhru, Kinského reflex na body nestačil.
Trenér Spurs Roberto De Zerbi po zápase nic nepřikrášloval. Jeho tým si podle něj zasloužil prohrát, ve druhé půli ztrácel souboje a nehrál jako tým ze špičky. Hořkost umocnila i scéna z prvního poločasu. Jayden Bogle zasáhl Mathyse Tela do achilovky, čtyřminutová kontrola videa ale nepřinesla kartu ani přezkoumání u monitoru. Tel ve 43. minutě střídal. Bývalý rozhodčí Mike Dean pro Sky Sports uvedl, že šlo „na sto procent“ o červenou.
Horníček držel bod, Kinský naději
Stejnou sobotu zažil velký závěr i další český brankář v Premier League. Lukáš Horníček chytal za Newcastle na Fulhamu, kde jeho tým vedl od 80. minuty gólem Jacoba Murphyho, domácí ale brzy vyrovnali. V nastavení pak Horníček podle zprávy o zápase z webu
Newcastlu zastavil prudkou střelu Ryana Sessegnona a udržel remízu 1:1.
Kinský (Tottenham) Horníček (Newcastle) Zápas Leeds – Tottenham 1:0 Fulham – Newcastle 1:1 Zákrok 75. minuta, stav 0:0 nastavení, stav 1:1 Střelec Sean Longstaff Ryan Sessegnon Dopad Tottenham o 4 minuty později inkasoval Newcastle odvezl bod
Podle nás nerozhodovala kvalita reflexu. Kinský předvedl efektnější zákrok, jaký patří do sestřihů. Horníčkův byl výsledkově cennější, protože přišel ve chvíli, kdy už soupeř neměl čas na odpověď. Za Horníčkem tým bod udržel. Za Kinským tým tlak Leedsu ustát nedokázal.
Konec série a pauza s Ipswichem v kalendáři
Porážka ukončila sérii tří ligových výher Tottenhamu, který předtím porazil Coventry 3:1, Chelsea 2:0 a Crystal Palace 2:0. Kinský odchytal poslední dva z těchto zápasů s čistým kontem. V Leedsu si podle statistik připsal dva zákroky a jednou inkasoval. Byl znovu v základní sestavě a odchytal celé utkání. Žádné prohlášení o hierarchii brankářů zatím nezaznělo, podle nás mu však pozici upevňuje spíš série solidních výkonů než jeden reflex pro sestřihy.
V tabulce se to projevilo hned. Leeds poskočil na osmé místo se 14 body, Tottenham klesl na desáté s 12 body a skóre −1.
Sky Sports po zápase napsala, že porážka ztlumila naděje, že se tým definitivně odrazil ode dna.
Sestřih utkání nabízí Sky Sports u svého reportu, v Česku Premier League vysílá CANAL+ Sport. Tottenham čeká po reprezentační pauze domácí zápas s Ipswichem v sobotu 21. listopadu od 16:00. De Zerbi ho kvůli žluté kartě z Leedsu podle Sky Sports neuvidí z lavičky.
Longstaffova rána se v sestřizích ještě dlouho objeví vedle Kinského natažené paže. Do tabulky se ale zapsal Okaforův třetí dotek.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl