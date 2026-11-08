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Reflex Kinského ohromil fanoušky. Tvrdou ránu vyrazil nad branku konečky prstů

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Antonín Kinský v Leedsu v 75. minutě konečky prstů vytěsnil nad břevno prudkou ránu Seana Longstaffa. Tottenham přesto o čtyři minuty později inkasoval.
Reflex Kinského ohromil fanoušky. Tvrdou ránu vyrazil nad branku konečky prstů

Reflex Kinského ohromil fanoušky. Tvrdou ránu vyrazil nad branku konečky prstů

Zdroj: Tottenham Hotspur
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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