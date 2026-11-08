Škoda JS se může zapojit do mezinárodního dodavatelského řetězce Westinghouse

Chce si tak ověřit výrobní schopnosti české firmy, která je součástí skupiny ČEZ. Škoda JS bude na zakázce pracovat zhruba dva roky. Pokud v přípravné fázi uspěje, může se stát součástí dodavatelského řetězce Westinghouse a podílet se na projektech AP1000 v Evropě i ve světě, řekl ČTK mluvčí Škody JS Karel Samec.
Škoda JS a americká společnost začaly o smlouvě jednat poté, co plzeňské strojírny získaly letos na jaře americkou certifikaci ASME, která patří k nejnáročnějším v jaderném průmyslu. Plzeňský podnik ji dostal jako první výrobní firma ze střední a východní Evropy. Podle generálního ředitele Škoda JS Karla Bednáře bylo získání certifikace potřebné pro výrobu primárních komponent jaderných elektráren prozíravým krokem. „Díky tomu nás teď oslovují špičky našeho oboru, a hlavně finální EPC kontraktoři (dodavatelé stavby na klíč). Nabízí nám zapojení do svých mezinárodních dodavatelských řetězců," uvedl.
AP1000 je pokročilý tlakovodní jaderný reaktor nové generace, který vyvinul právě Westinghouse. „Už jsme zahájili přípravné práce na výrobě komponent reaktoru AP1000, konkrétně vnitřních částí a víka. Přípravu výrobních technologií pro 'ostrou' produkci ve svých provozech v Plzni v souladu s požadavky ASME bychom měli zvládnout během dvou let," řekl Samec.
Zakázka od Westinghouse zahrnuje hlavní části primárního okruhu jaderných elektráren, na které ŠKODA JS cílí. Vnitřní části reaktoru úspěšně dodává také do jiných projektů. Strojírny musí podle Samce v přípravě na výrobu dílů pro Westinghouse zvládnout všechny zákazníkem požadované technologické procesy a postupy podle zásad ASME.
„Úspěch v přípravné fázi nám umožní dodávky zmiňovaných komponent pro evropské projekty Westinghouse. Naší ambicí ale zároveň je, dostat se i na americký trh. Vzhledem k tomu, že se tam už reálně připravuje výstavba deseti nových bloků, věřím, že bychom se tam mohli uplatnit," řekl vedoucí obchodního týmu pro západní teritoria Jan Růžička.
Kromě projektu s Westinghouse se Škoda JS i díky ASME nedávno zapojila do mezinárodního dodavatelského řetězce britské společnosti Rolls-Royce SMR. Zvyšuje to její šanci na úspěch u potencionálních dodávek pro nový jaderný blok v jaderné elektrárně v Dukovanech na Třebíčsku, dodal mluvčí plzeňských strojíren.
Škoda JS měla loni provozní zisk EBITDA 115 milionů korun při tržbách 3,6 miliardy Kč.