Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Škoda JS se může zapojit do mezinárodního dodavatelského řetězce Westinghouse

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americká společnost Westinghouse Electric Company působící v jaderné energetice zadala plzeňským strojírnám Škoda JS výrobu zkušebních vzorků vnitřních komponent reaktoru AP1000 a víka tlakové nádoby.
Škoda JS se může zapojit do mezinárodního dodavatelského řetězce Westinghouse

Škoda JS se může zapojit do mezinárodního dodavatelského řetězce Westinghouse

Zdroj: Škoda JS
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:01

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Hlasování o Alej roku začalo. Plzeňský kraj jich reprezentuje pět
Hlasování o Alej roku začalo. Plzeňský kraj jich reprezentuje pět
Stáčírna Plzeňského Prazdroje otevřela před dvaceti lety. Výročí připomenou prohlídky
Stáčírna Plzeňského Prazdroje otevřela před dvaceti lety. Výročí připomenou prohlídky

Bude to přesně dvacet let, co Plzeňský Prazdroj otevřel jednu z nejmodernějších stáčíren v Evropě. Kulaté...

Zátah na vařiče pervitinu na Plzeňsku. Dvěma mužům hrozí deset let
Zátah na vařiče pervitinu na Plzeňsku. Dvěma mužům hrozí deset let

Hned dva vařiče pervitinu v minulých dnech zatkli policisté z Plzně venkov. Muže ve věku 40 a 38 let...

Hledá se holub v tmavě modrých kalhotkách s mašlí. Může mu jít o život
Hledá se holub v tmavě modrých kalhotkách s mašlí. Může mu jít o život

Netradiční pátrací výzva se objevila na sociálních sítích, kde ji sdílela nezisková organizace Fousky....

Na státní památky v Plzeňském kraji přišlo do konce října skoro čtvrt milionu lidí
Na státní památky v Plzeňském kraji přišlo do konce října skoro čtvrt milionu lidí

Památky v Plzeňském kraji ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) měly letos téměř stejnou návštěvnost...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.