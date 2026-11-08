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Dvakrát v bariéře při první kvalifikaci F1. Brazilský nováček Câmara přesto odstartuje jedenáctý

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Rafael Câmara si svou premiérovou kvalifikaci Formule 1 před domácími fanoušky představoval nejspíš trochu klidněji. Na mokrém Interlagosu nejprve poškodil přední část vozu při nárazu do bariéry, poté se dokázal vrátit a postoupit do Q2. V ní ale vyjel mimo trať znovu. Díky penalizacím ostatních přesto odstartuje do závodu z jedenáctého místa.
Dvakrát v bariéře při první kvalifikaci F1. Brazilský nováček Câmara přesto odstartuje jedenáctý

Dvakrát v bariéře při první kvalifikaci F1. Brazilský nováček Câmara přesto odstartuje jedenáctý

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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