Osm týmů v jedné hale, šest dní a každé utkání se odehraje během jediného odpoledne. Tak dnes vypadá vrchol soutěže, kterou Ulihrach zažil jako stálice českého týmu po boku Jiřího Nováka. V rozhovoru pro náš web ji nazval „podivným systémem“ a k důvodům, proč takový systém vznikl, přidal stručnou větu: „Kdo platí, ten si diktuje podmínky.“ Nemluví jako zahořklý veterán, spíš jako hráč, který si pamatuje, jak zněla zaplněná domácí hala v pátek odpoledne a jak se z daviscupového víkendu stávala třídenní válka nervů. Jeho glosa má navíc přesnou historickou stopu. A paradoxně přichází ve chvíli, kdy právě tenhle „podivný“ formát dává českým tenistům jednu z nejlepších šancí za poslední roky.
Jeden den, dvě dvouhry, dva sety
Rozdíl mezi Ulihrachovým a dnešním Davis Cupem nejlépe ukazují pravidla Davis Cupu 2026. Final 8 tvoří čtvrtfinále, semifinále a finále. Každé utkání má dvě dvouhry a jednu čtyřhru, všechno v jeden den a všechno na dva vítězné sety s tiebreakem. Pokud je po dvouhrách 2:0, čtyřhra se vůbec nehraje.
Dřív to fungovalo jinak. Utkání se hrálo celý víkend, jeden tým byl doma, druhý jel do ciziny a domácí si vybírali povrch, halu i publikum. Zápasy se protahovaly do pěti setů a zvraty přicházely až v neděli večer. První zlom přišel ještě před velkou reformou: ITF v roce 2017 schválila pro rok 2018 přechod dvouher ze tří vítězných setů na dva, i když utkání tehdy ještě trvala tři dny.
Dnes fanoušek kupuje vstupenku na blok zápasů, ne na konkrétního hráče. Oficiální prodejce výslovně upozorňuje, že se program může změnit bez nároku na vrácení peněz. Uvidíte dva, nanejvýš tři zápasy. Z reprezentačního výjezdu se stal halový miniturnaj.
Kdo platil a kdo platí dnes
Ulihrachova věta míří do roku 2018. Tehdy na valné hromadě ITF ležela na stole nabídka investiční skupiny Kosmos, spojené s fotbalistou Gerardem Piquém: 25 let, zhruba 2,9 miliardy korun ročně. Podle zápisu z valné hromady ITF z roku 2018 měly peníze pokrýt licence, prémie pro hráče, provoz i nové listopadové finále. Celkově šlo o balík přes 70 miliard korun a právě ten pomohl prosadit nejhlubší změnu v dějinách soutěže.
Od roku 2019 se tak Davis Cup proměnil v turnaj typu mistrovství světa, nejprve s osmnácti týmy v Madridu. Domácí a venkovní finále zmizela. Kritika přišla okamžitě: Novak Djoković sice uznával, že soutěž změnu potřebovala, ale ztrátu domácích zápasů označil za oběť. Alexander Zverev tehdy prohlásil, že tohle už pro něj Davis Cup není, a ještě loni opakoval, že dává přednost starému formátu. Ulihrach tedy není osamělý hlas.
Obrat přišel v lednu 2023, kdy partnerství s Kosmosem skončilo dlouho před plánovaným termínem. Komerční i provozní správa se vrátila k ITF. Turnajová logika ovšem zůstala.
Podle nás je proto dnes „diktování podmínek“ složitější, než by napovídal obraz jednoho bohatého sponzora u stolu. Podmínky vznikají souhrou pravidel ITF, smlouvy s hostitelským městem, prodeje komerčních práv a televizního vysílání, které potřebuje kompaktní program v časech vhodných pro přenosy. Boloňa platí za to, že bude hostit. Televize platí za předvídatelná odpoledne. A formát se jim přizpůsobuje.
Bangkok 2003: Ulihrachova poslední kapitola
Jak vypadal starý Davis Cup, ukazuje Ulihrachova vlastní daviscupová derniéra. Září 2003, Bangkok, baráž o Světovou skupinu, tropické horko a domácí publikum hnané Paradornem Srichaphanem. Ulihrach s thajskou jedničkou prohrál 6:7, 2:6, 6:7. Tři sety, dva tiebreaky a první den skončil nerozhodně 1:1.
Druhý den přišel moment, který se zpětně ukázal jako předání štafety. Nemocného Davida Rikla ve čtyřhře nahradil osmnáctiletý Tomáš Berdych a s Novákem vyhrál 6:3, 7:6, 6:4. Česko nakonec zvítězilo 4:1 a Berdych přidal i výhru ve dvouhře. Ulihrachova éra končila, Berdychova začínala.
Dnes Berdych sedí na kapitánské lavičce. A v jeho nominaci figuruje opět jméno Rikl, tentokrát Patrik. Takovou kontinuitu soutěž nevymaže, ani když jí změní tvar.
Kanada bez Šapovalova, za ní nejspíš Itálie
Česko vstoupí do Final 8 v úterý 24. listopadu od 16:00 v BolognaFiere Areně, brány se podle vstupenkového portálu otevírají ve 14:00. Přenos vysílají ČT sport a ČT2. Soupeřem je Kanada a půjde o úplně první vzájemný daviscupový duel obou zemí.
Kanaďané přijeli oslabení. Chybí Denis Šapovalov i Gabriel Diallo, místo nich nastoupí Alexis Galarneau a Keegan Rice. Zůstává ovšem Félix Auger-Aliassime, hráč schopný sebrat bod komukoli. Česká sestava proti tomu vypadá mimořádně silně:
- Jiří Lehečka: podle Tennis Canada 14. hráč světa, v září porazil Bena Sheltona i Learnera Tiena a rozhodl obrat proti USA na 3:2
- Jakub Menšík: světová patnáctka, vítěz klíčové nedělní dvouhry nad Sheltonem
- Tomáš Macháč: po dvouměsíční letní pauze kvůli trhlině v noze se vrací do formy
- Adam Pavlásek a Patrik Rikl: sehraný pár pro čtyřhru pro případ, že po dvouhrách bude 1:1
„Pokud předvedeme standardní výkon, měli bychom utkání zvládnout,“ hlásí Berdych z Boloně. V jednodenním formátu to platí dvojnásob. Dvě vyhrané dvouhry a je hotovo.
V pátek 27. listopadu by pak vítěze čekala Itálie, nebo Jižní Korea. Pravděpodobnější je Itálie, která obhajuje třetí titul v řadě a i bez Jannika Sinnera patří k největším favoritům. Domácí publikum v Boloni je přesně ten typ výhody, který dnešní formát jinak ostatním týmům bere.
Silné jedničky, unavené nohy
Na druhé straně pavouka stojí Španělsko s Carlosem Alcarazem a Německo se Zverevem. Podle soupisek jsou právě tyhle dva týmy největší protiváhou Česku a Itálii a potkat by se s nimi Češi mohli až v nedělním finále 29. listopadu.
Jenže kalendář jim nehraje do karet. Alcaraz porazil Zvereva ve finále Turnaje mistrů v Turíně v neděli 22. listopadu 6:2, 7:6. O den později už se hlásil u španělského týmu v Boloni a podle španělských médií s tréninkem na kurtu nespěchal. Mezi dvěma vrcholy sezony leží jediný den.
Tady se ukazuje druhá tvář kompaktního formátu. Kratší zápasy šetří síly, ale jedna špatná dvouhra může poslat i papírového favorita domů. Tým bez hvězdy z Turína, zato se dvěma odpočatými hráči z druhé desítky žebříčku, má v takovém systému víc šancí než kdykoli dřív. Dá se čekat, že právě tohle bude českou výhodou.
Ulihrach vzpomíná na Davis Cup, kde se o vítězi rozhodovalo tři dny a v cizí hale. Letos se o české cestě do finále rozhodne během dvou odpolední, v hale, kterou si vybraly televize a hostitelské město, ne domácí svaz.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný