Neobyčejné jeskyně
Podzemí Radhoště je z geologického hlediska poměrně neobvyklé. Nejde o klasické krasové jeskyně, jaké známe například z Moravského krasu. Vznikly v pískovcových vrstvách, které během geologického vývoje popraskaly a posouvaly se po svahu. Mezi jednotlivými bloky tak vznikaly úzké rozsedliny a dutiny, z nichž některé vedou hluboko pod povrch.
Speleologové tuto oblast označují jako
pseudokras. Podzemní prostory se zde mohou postupně měnit, protože pískovcové bloky se pohybují, některé pukliny se rozšiřují a jiné naopak zasypávají uvolněné kameny.
Jednou z prozkoumaných lokalit je
jeskyně Biskupovka I, které se také říká Radegast. Objevili ji bohumínští speleologové v roce 1977 na jižním svahu hřebene Radhoště, zhruba 2,5 kilometru od Pusteven. Prozkoumané průlezné prostory měří dohromady 46 metrů a dosahují hloubky deseti metrů.
Zlatý bůh ukrytý hluboko v hoře
K podzemí se vážou fascinující legendy. Jedna praví, že v dávných dobách stála na Radhošti
obrovská socha pohanského boha Radegasta. Byla prý vyrobena ze dřeva a pokryta zlatem. Když na Moravu přišli Cyril a Metoděj, chtěli ji odstranit, její strážci ji však stačili ukrýt v podzemí.
V některých verzích příběhu se tvrdí, že socha stále leží v tajné svatyni společně s dalšími cennostmi, které tam kdysi ukládali pohanští kněží. Cestu k nim má chránit podzemní říčka, přes kterou vede úzká lávka. Na druhé straně prý číhá drak a velký černý pes.
Kde se vzala představa o tak rozsáhlém podzemním labyrintu? Zřejmě se na ní podílela skutečná existence skalních rozsedlin, které místní lidé po generace znali a využívali. Podzemní prostory mohly sloužit jako úkryty nebo chladná místa pro uchovávání potravin. Postupem času se k nim přidávaly další příběhy a představy o pokladech.
Socha boha Radegasta na Radhošti | Zdroj: Depositphotos.com O pokladu vyprávěl i Svatopluk Čech
Pověsti o radhošťském podzemí zaznamenal
spisovatel Svatopluk Čech, který horu navštívil v září 1881. Doprovázel ho místní Valach a během společné cesty mu vyprávěl o chodbě, kterou prý pohanští kněží používali při cestách za zlatem a stříbrem.
Podle jeho vyprávění chodba vedla hluboko do nitra hory, a pokračovala dokonce napříč Beskydami až někam k Místku. Průvodce tvrdil, že do ní vstoupili už jeho předkové. Aby svá slova podpořil, zavedl spisovatele do bukového lesa a ukázal mu vstup do podzemí.
Pátrání po ztracené Radochově studni
Zájem o tajemné podzemí neutichl ani v moderní době. Po některých ztracených vstupech pátrali také speleologové. Jedním z největších lákadel byla takzvaná
Radochova studna, legendární hluboká propast vedoucí do podzemního systému. Její přesnou polohu se však nepodařilo spolehlivě určit.
Po stopách legend se vydal také známý český
záhadolog Ivan Mackerle se svými spolupracovníky. Prohledávali lesní svahy, skalní rozsedliny i místa, kde podle starých vyprávění mohly být vstupy do podzemí. Několik otvorů skutečně našli, většina však končila po několika metrech nebo byla zatarasena skalními bloky.
Jeskyně pod Radhoštěm tedy existují, rozsáhlý systém chodeb vedoucí napříč Beskydami ani ukrytý pohanský chrám se ale dosud nalézt nepodařilo. Speleologové navíc upozorňují, že vstupy bývají nestabilní a
podzemní prostory nejsou určeny k volnému prozkoumávání.
Zda se pod horou někdy ukrývaly cennosti, dnes nikdo nedokáže potvrdit. Pověst o zlatém Radegastovi však přežila celá staletí a k tajemné atmosféře jednoho z nejznámějších beskydských vrcholů přispívá dodnes.
Zdroje článku:
orcus-speleo.cz, jihomoravsky.kraj.cz, mackerle-expedice.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Eliška Černá