Klesne-li okolní teplota, je logické, že ve svých končetinách i jinde po těle začnete cítit chlad. Pokud jsou však vaše končetiny studené bez zjevného důvodu, je třeba navštívit lékaře.
Lidské tělo je navrženo tak, aby regulovalo svou teplotu. Když je venku zima, vaše tělo se postará o to, aby krev proudila do jeho středu a životně důležitých orgánů. To může změnit množství průtoku krve do vašich rukou a nohou, takže budou chladné.
Cévy ve vašich rukou a nohou se stahují, když je zima, aby se zabránilo ztrátě tepla z vašeho jádra. Někteří lidé mívají chladnější nohy a ruce přirozeně, bez základního onemocnění. Jiné však může chlad trápit bez zjevného důvodu, říká doktorka Stacy Sampson. Problém s nedostatkem železa
Anémie je stav, kdy máte méně zdravých a správně fungujících červených krvinek, než je obvyklé.
Zpravidla je způsoben nedostatkem železa. Pokud trpíte nedostatkem železa, vaše červené krvinky nemusí mít dostatek hemoglobinu, bílkoviny bohaté na železo, k transportu kyslíku z plic do zbytku těla. Výsledkem mohou být studené prsty na rukou a nohou. Možná vás trápí arteriální onemocnění
Když jsou vaše tepny zúžené nebo nepracují správně, snižuje se průtok krve do nohou a chodidel. Existuje několik typů arteriálních onemocnění. Nejčastěji se jedná o onemocnění periferních tepen (PAD). PAD typicky způsobuje poškození arteriální stěny v dolních končetinách, když nahromaděný plak na stěnách krevních cév způsobí jejich zúžení. Příznaky PAD kromě studených nohou zahrnují:
bolest nohou při cvičení, necitlivost nebo mravenčení v nohou či chodidlech, boláky na nohou a chodidlech, které se pomalu hojí.
Studené nohy může způsobit i cukrovka
Špatný krevní oběh je jedním z příznaků cukrovky, zejména v končetinách, které začnou být nezvykle studené. Cukrovka také zvyšuje riziko srdečních onemocnění a zúžení tepen (v důsledku aterosklerózy), jež
mohou přispívat ke studeným rukám a nohám. Další komplikací cukrovky je poškození nervů, především v nohou. Je to způsobeno vysokou hladinou cukru v krvi po dlouhou dobu. Jedním z prvních příznaků je pocit „mravenčení“ v nohou nebo rukou. Fotografie: Freepik Nedostatečně aktivní štítná žláza
Hypotyreóza je stav, kdy je vaše štítná žláza nedostatečně aktivní a neprodukuje dostatek hormonů k tomu,
aby správně fungovaly metabolické funkce vašeho těla. Postihuje více ženy než muže a je běžná ve věku nad 60 let. Pocit chladu je jedním z příznaků hypotyreózy. Mezi další příznaky patří: únava, bolesti a ztuhlost kloubů, suchá kůže, řídnutí vlasů, deprese. Můžete trpět Raynaudovým syndromem
Raynaudův syndrom, také známý jako Raynaudův fenomén nebo Raynaudova choroba, je stav, při kterém jsou vaše prsty nebo i jiné části těla chladné nebo necitlivé. Je důsledkem zúžení tepen na rukou nebo nohou,
což brání krvi v normální cirkulaci. Raynaudův syndrom může způsobit, že vaše prsty změní barvu, zbělají, zmodrají nebo zčervenají. Když se váš krevní oběh vrátí do normálu, vaše ruce mohou brnět, pulzovat nebo otékat. Přesná příčina Raynaudovy choroby není zcela známá. Pokud studené končetiny trvají, doprovází je změna barvy kůže, bolest nebo špatně se hojící rány, objednejte se k lékaři.
Zdroj:
Healthline
Príspevok
Studené prsty mohou být signál od cév, štítné žlázy nebo cukrovky. Je třeba nechat je posoudit lékařem zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.