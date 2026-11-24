Procházku složil pravou rukou 2 sekundy před koncem 2. kola. Místo nejkratší cesty k pásu si ale vybral objížďku. Proč, ukazuje srovnání jeho výroků, které redakce MMAmag prošla po výhře v Dauhá.
Po knockoutu dostal mikrofon a jméno vyslovil sám
Na tiskové konferenci po turnaji UFC Fight Night: Procházka proti Stirlingovi (21. listopadu 2026, Dauhá) nečekal vítěz na nabídku od vedení organizace. Jméno řekl sám. „Ankalajev je rozhodně někdo, o kom jsem po tomhle přemýšlel,“ citoval jeho slova server MMA Mania. „Je to opravdu velmi dobrý bojovník, nebezpečný a komplexní.“ Hned ale otevřel i druhou možnost: „Nikdy nevíte, jestli se Alex Pereira nevrátí zpátky dolů.“
Magomed Ankalajev je 34letý ruský bojovník z Dagestánu a bývalý šampion polotěžké váhy UFC. Databáze se u jeho aktuální bilance rozcházejí: Sherdog vede 21-2-1 a jeden zápas bez výsledku, jiné přehledy pracují s 22-2-1. Jak drahá byla Procházkova porážka, ukazuje zpráva Fighting Stats se stavem dat k 16. listopadu 2026, ve které redakce MMAmag dohledala předzápasové pořadí: Čech šel do klece jako dvojka divize, Stirling jako pětka.
Ankalajev si to přečetl a odpověděl veřejně. Jeho vzkaz měl jeden překlep a jeden háček navíc.
Z Dagestánu dorazila odpověď s překlepem a termínem navíc
„Gratuluju, Sterlingu. Přijímám tvoji výzvu. Dejme to kdykoliv a kdekoliv, jsem připravený,“ stojí v příspěvku na Ankalajevově účtu na síti X, který cituje server CageBrothers i MMA Mania. Novozélanďanovo příjmení v něm napsal jako Sterling. Oba servery datují příspěvek na 23. listopadu 2026.
Chvíli nato přidal Ankalajev podle CageBrothers druhý vzkaz, ve kterém nabídl i místo a termín: „Gratuluju, dejme to, klidně můžeme jet do Austrálie, v únoru.“ MMA Mania naopak popisuje Austrálii i únor jako součást jedné pasáže. Pro Stirlinga je podstatné jedno: soupeř kývl a sám přihodil kontinent. UFC k tomu zatím nic neoznámila.
Aby ale dávala Stirlingova volba smysl, je potřeba vědět, komu se tou výzvou vyhnul. Ten člověk s ním trénuje v jedné tělocvičně.
Pás drží kamarád z tělocvičny a Stirling to řeší od léta
Titul v polotěžké váze drží Carlos Ulberg, Stirlingův týmový kolega z novozélandské stáje City Kickboxing. Získal ho 11. dubna 2026 na turnaji UFC 327, kde podle agentury AP knockoutoval Jiřího Procházku v čase 3:45 1. kola.
Redakce MMAmag k tomu postavila vedle sebe tři Stirlingovy výroky k téže věci. V červenci 2026 podle CBS Sports řekl australské stanici Nine, že o souboj s Ulbergem nestojí a raději počká. V říjnu 2026 v podcastu Sports Fix odpovědnost přehrál jinam: záleží prý na UFC, na trenérovi Eugenu Baremanovi a na City Kickboxingu. A 20. listopadu 2026, den před zápasem, doplnil pro CBS Sports: „Jasně, je to dost konfrontační a tak. Je to jedna z věcí, o kterých nechci přemýšlet. Chci se soustředit jen na zápas, který je přede mnou. A tím je Jiří.“
Jiří Procházka pak skončil v čase 4:58 2. kola a poslední výmluva zmizela. Zbývá otázka, jestli z dvojího souhlasu vznikne zápas.
Dva souhlasy na internetu ještě nikoho nedostaly do klece
ANALÝZA Sportovně by souboj bývalého šampiona s mužem, který právě vyřadil dvojku divize, smysl dával. Vyřešil by i Stirlingovo osobní dilema a UFC by nemusela prodávat titulový zápas dvou kamarádů z jedné tělocvičny. To je ale všechno, co se dá říct k 24. listopadu 2026.
Matchmaking není tabulka. Rozhoduje termín, zdraví, prodejnost a ochota obou stran podepsat. Souhlas na síti X je zadarmo, smlouva ne. Ze seznamu plánovaných turnajů na webu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že na večer v Sydney 7. února 2027 je jako hlavní zápas vypsaná dvojice Quillan Salkilld a Benoît Saint Denis. Stirling ani Ankalajev tam nefigurují.
Procházkova porážka v Dauhá tak neposunula jen jeho vlastní kariéru. Rozhýbala celou divizi a dala Stirlingovi právo vybírat si. Jenže vybírat si může ze všeho kromě jediné přímé cesty k pásu, protože ta vede přes kamaráda z vlastní šatny. Dokud po ní jít nechce, bude objíždět, a Ankalajev je první zastávka. První skutečná zpráva přijde ve chvíli, kdy ta dvě jména napíše vedle sebe UFC, ne bojovníci.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková