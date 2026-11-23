Neděle 22. listopadu, krátce po osmé večer, epet ARENA na Letné. Sparta právě prohrála výroční zápas se Slovanem Liberec 1:3 a hráči se šourali k jižní tribuně. Odtud se ozýval pískot, vulgární pokřiky na vedení a skandování „Priske ven“. Pak přišla výzva, která v české lize patří k nejtvrdším ponížením: „Sundejte dresy!“ Část kotle seděla na mantinelu u hrací plochy, jako by se chystala za hráči skočit. Pod hlavní tribunou se mezitím shromáždili těžkooděnci. Martin Frýdek, pětinásobný mistr ligy se Spartou a stříbrný medailista z mistrovství Evropy 1996, to pro
Sport.cz popsal bez obalu: „sparťanští blázni“ podle něj chtěli vletět na plochu a nebýt policistů, mohlo to dopadnout hůř. O den později přišel personální zlom. Skončil trenér Brian Priske, skončil sportovní ředitel Tomáš Rosický. A Frýdek má výhradu i k tomu, kdo po nich převzal klíče. Mantinel, kotel a těžkooděnci
Napětí na Letné nebylo nečekaným výbuchem. Fanouškovský web Sparta Forever vyhlásil protest pod heslem „Železná Sparta“ už čtyři dny před zápasem. Kotel měl začít fandit až od 12. minuty, symbolicky za dva tituly za posledních dvanáct let. K protestu se připojil fanklub i ultras. Nešlo jen o aktuální formu, ale o celkové směřování klubu.
Dění na hřišti pak přililo olej do ohně. Sparta šla do vedení po gólu Jonatana Brunese, jenže Liberec zápas otočil dvěma trefami Lukáše Maška a jednou Milana Lexy. Na to se dívalo 16 073 diváků.
Po závěrečném hvizdu přišla scéna, kterou reportér iDNES.cz zachytil detailně. Hráči stáli pod kotlem, fanoušci je zasypávali nadávkami a dožadovali se, aby odložili dresy. Ke kotli zamířil zraněný kapitán Adam Karabec, promluvil s jádrem fanoušků a pak dal spoluhráčům pokyn k odchodu. Těžkooděnci pod hlavní tribunou si z kotle vysloužili pokřik „ACAB“.
Fanoušci podle reportáže nakonec zůstali v sektoru. Fyzický střet ani vniknutí na trávník nejsou v otevřených zdrojích doloženy. Počet policistů na místě ani oficiální oznámení o zásahu se nám dohledat nepodařilo. Zadržení či disciplinární řízení zatím nejsou veřejně známa.
Dresy hráči nesundali. Patrik Vydra po zápase přiznal, že od něj i od celého týmu to bylo „strašně málo“ a že fanoušci měli právo být naštvaní. Odmítnutí výzvy ale označil za rozhodnutí kabiny.
Frýdek: Mizerný výkon a odevzdaný tým
Frýdek se k zápasu vyjadřoval jako člověk, který Letnou zná z obou stran mantinelu. Výkon proti Liberci označil za „hodně mizerný“. Týmu podle něj chyběly emoce a působil odevzdaně.
Jeho varování je ale třeba číst pozorně. Že fanoušci chtěli vběhnout na plochu, je Frýdkův úsudek, nikoli policejní závěr. Situace, kterou popsal, ovšem měla všechny znaky nebezpečné eskalace: rozhořčený kotel u samotné hrany hřiště, hráči pár metrů od něj, výzva k symbolickému ponížení a policejní jednotka v pohotovosti. Podle nás nerozhodl jen pohled na těžkooděnce. Svou roli sehrál i Karabec, který situaci uklidnil a hráče včas odvedl.
Podobně tvrdě o týmu mluvil i Pavel Horváth. Sparta podle něj tápe, hráči nebojují dost a tlak na Letné je pro mužstvo extrémně nepříjemný. Takový tlak dokáže sešněrovat nohy i zkušeným profesionálům.
Pondělní řez: Priske i Rosický končí
V pondělí 23. listopadu zasedlo představenstvo a výsledek zveřejnil oficiální web
AC Sparta Praha. Priske končí kvůli dlouhodobé výsledkové krizi a neuspokojivému hernímu projevu proti Liberci. Ve druhém angažmá vedl Spartu ve 170 soutěžních zápasech. Klub připomněl, že v tom prvním získal dva tituly a double.
Ještě větší váhu má konec Rosického. Sportovním ředitelem byl od prosince 2018 a pod jeho vedením Sparta získala dva tituly a double, vrátila se do skupin evropských pohárů a po 19 letech i do Ligy mistrů. Rozchod proběhl po vzájemné dohodě. Klub uvedl, že by byla chyba přijít o jeho zkušenosti, a o další spolupráci chce jednat v příštích týdnech.
Tabulka vysvětluje, proč vedení nečekalo. Po 15 kolech, tedy v polovině základní části, má Sparta 24 bodů, je čtvrtá a na vedoucí Slavii ztrácí 13 bodů. Podle iDNES.cz jde o jeden z nejhorších stavů v samostatné historii klubu:
Sezona Body Sparty po 15 kolech podzim 2005 17 2017 (Stramaccioni) 25 2026 (Priske) 24
Zdeněk Ščasný pro Radiožurnál Sport označil konec obou mužů za správný krok. Dodal ale, že problém Sparty nespočívá jen v trenérovi.
Proč zůstal Sivok? Frýdkova největší výhrada
Sportovní úsek převzal Tomáš Sivok, dosavadní manažer áčka, který ho už v létě 2025 dočasně vedl. Klub mu svěřil dva úkoly: v nejbližších hodinách představit nového trenéra a pokračovat v přípravě zimního přestupového období. Sivok zároveň vzkázal kabině, že o setrvání hráčů po zimní pauze rozhodnou výkony ve zbývajících podzimních zápasech.
Právě tady Frýdek nesouhlasí. Konec Rosického považuje za logické vyústění, Sivokovo povýšení ale podle něj „není správnou volbou“. Pokud skončil sportovní ředitel i celý realizační tým, měl skončit i jeho nejbližší spolupracovník. „Všechno dělali spolu,“ zdůvodnil to Frýdek a připomněl, že společně vybírali i trenéra.
Sivoka proto vidí spíš jako přechodné řešení „pouze do konce podzimu“, které má připravit půdu pro nástupce. Klub nic takového neuvádí a představuje ho jako plnohodnotného sportovního ředitele. Frýdkova výtka ale míří do citlivého místa. Pokud vedení chtělo symbolický restart, poslalo fanouškům rozporuplný signál: odpovědnost za stav sportovního úseku nese jen jeden ze dvou lidí, kteří ho řídili.
Rosický podle Frýdka z klubu úplně nezmizí. Věří, že se pro něj najde jiná funkce, například předávání zkušeností mladým hráčům. Konkrétní role zatím oznámena nebyla.
Bezpečnost u kotle a co čeká Spartu dál
Pravidla pro podobné večery existují.
Dohoda o spolupráci mezi LFA, FAČR a Policií ČR ukládá klubům určit bezpečnostního pracovníka, hlavního pořadatele a styčného důstojníka pro fanoušky, nasadit pořadatelskou službu podle rizikovosti utkání a u rizikových zápasů svolat koordinační schůzku s policií. Policie může být na stadionu preventivně a přesunout se tam, kde hrozí zákrok. Sparta sama uvádí místní ujednání s policií a dlouhodobou komunikaci se zástupci fanoušků jako klíčový nástroj k uklidnění situace.
V neděli se ukázalo, proč na tom záleží. Protest byl ohlášen dopředu, takže napětí šlo předvídat. Tenká hranice mezi sektorem a trávníkem nakonec vydržela.
Sportovně čeká Spartu do zimy Evropská liga s Alkmaarem a ligové zápasy se Zlínem, Mladou Boleslaví a Teplicemi. Titul je s náskokem Slavie velmi komplikovaný, i když do konce základní části zbývá 15 kol a pak přijde nadstavba, ve které se body nepůlí. Dá se čekat, že prvním cílem bude stabilizace a jisté místo v první šestce.
U sázkové kanceláře Tipsport vede mezi kandidáty na trenéra Adrián Guľa, za ním Aleš Majer. Ve hře jsou podle kurzů i Pavel Hapal, Michal Bílek, Miroslav Koubek, Vítězslav Lavička nebo Lars Friis. Ščasný by sáhl spíš po zahraničním kouči a za největší slabiny označil běžeckou intenzitu, rychlost a kraje obrany.
Nový trenér přijde do kabiny, která odmítla sundat dresy, a před kotel, který si sedal na mantinel. Na Letné se teď nehraje jen o body, ale o to, aby se hráči po příštím zápase mohli ke kotli vrátit bez těžkooděnců v zádech.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl