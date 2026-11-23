Na jaře ho Slavia vyřadila z kádru, v září už měl v kapse víceletý kontrakt v americké MLS. Podle platových databází, které čerpají z údajů hráčské asociace MLS, má Douděra ve FC Cincinnati garantovanou roční kompenzaci přibližně 15,6 milionu korun. V hrubém je to kolem 1,3 milionu měsíčně, tedy víc, než kolik bere většina hráčů české ligy. Douděra se ale v Americe nedostal do Messiho světa milionových hvězd. Usadil se ve finančně velmi pohodlné vrstvě ligy, kde se dá slušně vydělat bez reflektorů. Pro reprezentanta, kterého Slavia nechtěla, je to podle nás lepší přistání, než jaké by mu nabídla většina domácích klubů.
Derby, po kterém skončil
Zlom přišel v květnu 2026 při nedohraném derby Slavie se Spartou. Douděra už v té době seděl na lavičce, odkud podle zápisu vulgárně pokřikoval na rozhodčího. K tomu se přidal teatrální návrat na hřiště poté, co byl vystřídán. Následky přišly rychle.
Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slavie oznámil, že Douděra a útočník Tomáš Chorý jsou vyřazeni z kádru do konce sezony a dostávají souhlas k letnímu přestupu. Podle Tvrdíka šlo o chování, které klub s hráči řešil opakovaně. Rozhodčího podle něj vulgárně urážet nelze.
U Chorého se v červenci řešil návrat do kádru, Douděra měl odejít. Formálně přitom zůstal pod smlouvou, kterou měl ve Slavii prodlouženou do roku 2028. Kolik v Edenu bral, klub ani hráč nikdy nezveřejnili.
Rozchod nakonec proběhl bez veřejné války. Douděra se po přestupu rozloučil s vděčností, věnoval 100 000 korun Nadačnímu fondu Slavie a o Tvrdíkovi napsal, že mu „nastavil zrcadlo“. Později v rozhovoru pro TN.cz popsal, že ve Slavii cítil permanentní tlak na vítězství a připadal si jako robot. Amerika pro něj podle vlastních slov znamená i změnu prostředí, nejen výplatní pásky.
Co je v cincinnatské smlouvě
Klub oznámil jeho příchod 2. září 2026. Podle oficiálního oznámení
FC Cincinnati platí smlouva do sezony 2027/28 a klub má opci na další ročník 2028/29. Cincinnati si tedy Douděru pojistilo až na tři sezony.
Platová databáze uvádí dvě čísla. Základní plat činí asi 13,4 milionu korun. Garantovaná kompenzace dosahuje přibližně 15,6 milionu. Rozdíl dělají podpisové a garantované bonusy, které liga rozpočítává rovnoměrně do každého roku kontraktu. Právě garantovaná kompenzace je v MLS standardní měřítko toho, kolik hráč skutečně stojí. Nejde ale o čistou mzdu ani o výkonnostní prémie, které by si musel teprve zasloužit.
U pořadí v ligovém žebříčku se zdroje rozcházejí. Blesk řadí Douděru na 285. místo v MLS. Otevřená databáze
MLS Salary Cap ho při řazení podle garantované kompenzace pro podzim 2026 vede jako 277. nejlépe placeného hráče soutěže. Rozdíl vzniká metodikou řazení, částka zůstává stejná.
V samotném Cincinnati je Douděra osmý nejdražší hráč. Před ním stojí mimo jiné brazilský tvůrce hry Evander, obránce Miles Robinson, útočník Kevin Denkey nebo Tyrell Malacia. Klubová superstar to není. Pevná součást drahého jádra týmu ano.
Redakce SportyŽivě.cz požádala tiskové oddělení o reakci na to, jak jsou zatím s českým hráčem spokojeni, ale do publikace tohoto článku jsme se odpovědi nedočkali.
Dvojnásobek mediánu, zlomek Messiho
Medián MLS se na podzim 2026 pohybuje kolem 8 milionů korun ročně. Polovina hráčů ligy tedy bere méně. Douděra má zhruba 1,9násobek této hranice.
Ligový průměr kolem 16,7 milionu korun je o něco vyšší než jeho plat. Ten průměr ale zkresluje hrstka obřích kontraktů. MLS má sice platový rozpočet, jehož základní klubový strop činí v roce 2026 zhruba 143,5 milionu korun.
Pravidla MLS však každému klubu dovolují až tři takzvané designované hráče, jejichž mzda se do rozpočtu započítává jen omezenou částkou. Zbytek klub platí navíc. Díky tomu může vedle sebe existovat medián osm milionů a kontrakt za stovky milionů.
Hráč Klub Roční příjem (odhad Blesku) Násobek Douděry Lionel Messi Inter Miami 631,5 mil. Kč asi 40,5× Robert Lewandowski neuvedeno 434,9 mil. Kč asi 27,9× Antoine Griezmann neuvedeno 310,7 mil. Kč asi 19,9× David Douděra Cincinnati 15,6 mil. Kč 1×
Messi si Douděrův roční příjem vydělá zhruba za devět dní. Douděra je ale v jiné kategorii: patří mezi hráče, na kterých liga každý týden stojí, a za to dostává zaplaceno nadprůměrně.
Krajané na výplatní pásce
V MLS jsou podle Blesku tři Češi a Douděra mezi nimi není nejlépe placený. Prvenství drží Tomáš Ostrák ze St. Louis se 17,9 milionu korun ročně, ačkoli za národní tým nikdy nehrál. Vysvětlení od klubu ani hráče k dispozici není. Podle nás ale pořadí v MLS neurčuje reprezentační status. Rozhoduje načasování podpisu, vyjednávací pozice a to, jak moc hráče klub v danou chvíli potřeboval. V St. Louis je Ostrák šestý nejdražší, tedy pro klub cennější, než by naznačovala jeho pověst doma.
Zajímavější je srovnání uvnitř jedné šatny. Pavel Bucha bere v Cincinnati asi 12,2 milionu korun, Douděra o 3,3 milionu víc. To je zhruba o 27 % vyšší garantovaná kompenzace. V klubovém žebříčku je Bucha dvanáctý, Douděra osmý. Klub tedy nově příchozího vyřazeného slávistu ocenil výš než krajana, který už v Ohiu působil.
Doma by Douděra se svým americkým platem patřil k ligové elitě. Blesk odhaduje, že přes milion měsíčně berou v české lize jen hráči jako Sadílek, Provod, Jurásek, Zima nebo Chorý. Sparťan Jonatan Brunes může podle stejného odhadu i s bonusy dosáhnout až na 24 milionů ročně.
Za nejlepšími evropskými ligami MLS výrazně zaostává. Podle odhadů Blesku, Transfermarktu a Capology bere Patrik Schick v Německu kolem 184,8 milionu korun, Antonín Kinský v Anglii 106,3 milionu a Tomáš Souček 68,3 milionu. Na rozdíl od MLS, kde platy zveřejňuje hráčská asociace, jde u evropských částek jen o odhady. S menšími soutěžemi už je Douděra srovnatelný: Daněk v Rakousku má podle Blesku 12,2 milionu, Ambros v Belgii 18,5 milionu.
MLS tak podle nás dává největší smysl přesně hráčům Douděrova typu: reprezentantům a nadstandardním ligovým hráčům, kteří nemají na stole nabídku z velké pětky. Pro ně je zámoří finančně silnější volba než většina Evropy mimo špičku.
Kolik zbude a co za to odvádí
Těch 15,6 milionu jsou hrubé peníze a americký fiskus si vezme hodně. Přesná čistá mzda veřejná není. Záleží na daňovém statusu, odpočtech, bonusové struktuře i na tom, kolik zápasů odehraje v jiných státech s vlastní daní. Orientační modelový výpočet pro hráče žijícího a pracujícího v Cincinnati ale dává představu. Federální daň má pro rok 2026 nejvyšší pásmo 37 %, stát Ohio si bere 2,75 % z vyšších příjmů, město Cincinnati 1,8 % a přidávají se odvody na sociální a zdravotní pojištění.
V takovém modelu by Douděrovi zůstalo přibližně 9,5 až 10 milionů korun ročně, tedy zhruba 800 tisíc měsíčně. Je to hrubý odhad, ne informace o jeho skutečné výplatě. I tak jde o částku, na kterou v české lize málokdo dosáhne ani v hrubém.
Sportovně šel restart pozvolna. Podle statistik Opta Analyst odehrál Douděra za Cincinnati v sezoně 2026 pět ligových zápasů, celkem 295 minut, a vstřelil jeden gól. Klub zakončil základní část 7. listopadu porážkou 0:2 s Nashvillem, Douděra v ní nastoupil v základní sestavě. Cincinnati skončilo deváté na Východě s bilancí 12 výher, 10 remíz a 12 proher, tedy se 46 body. Následoval zápas předkola play-off proti Orlandu.
V květnu Douděra sledoval zbytek sezony z pozice hráče mimo kádr. O půl roku později nastupoval v základní sestavě klubu z play-off MLS se smlouvou, která mu vynáší přes milion korun měsíčně. Slovo „vyhozený“ se ho drží dál, jen dnes u něj stojí jiná čísla.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl