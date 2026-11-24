Kladno smazalo dvougólovou ztrátu. Litvínovu druhý bod vystřelil Jaks
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Kladno smazalo dvougólovou ztrátu. Litvínovu druhý bod vystřelil JaksZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 24.11.2026 12:05
Baník si vytvořil šance a po přestávce vyrovnal, body si přesto odvezly Teplice. O výhře 2:1 rozhodl Matěj...
Pražané vyhráli na Hané 2:0 a zůstali v lize neporažení. Trenérovi Jaimemu Monroyovi nevyšla premiéra na...
Ve Svatém Petru a na Medvědíně pomohlo ochlazení znovu spustit zasněžování. Oficiální zahájení je plánované...
Rusko si v pondělí předvolalo estonského diplomata. Estonská vláda chce od 1. prosince pozastavit provoz na...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →