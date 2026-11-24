Dalibor Janda konečně dostal pozvánku na slavnostní večer Českého slavíka, kterou však odmítnul. Vadí mu zákulisní poměry a proslovy, kterým by měl v hledišti povinně tleskat.
Dalibor Janda se po dlouhých letech konečně dočkal pozvánky na slavnostní večer Českého slavíka. Jenže místo radosti přišlo překvapivé odmítnutí. Trojnásobný Zlatý slavík totiž nemá zájem sedět v hledišti a tleskat něčemu, s čím nesouhlasí. V rozhovoru s Pavlem Poulíčkem vysvětlil, co mu na současné podobě ankety vadí a proč už pro něj toto ocenění nemá takovou hodnotu jako kdysi. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že se zpěvák nebál otevřeně pojmenovat ani zákulisní poměry českého showbyznysu.
Pozvánku do hlediště odmítl
Dalibor Janda patřil v osmdesátých letech k největším hvězdám české populární hudby. Zlatého slavíka získal dokonce třikrát po sobě, v letech 1986 až 1988. Přesto se podle svých slov dlouhých 35 let nedočkal příležitosti vystoupit na slavnostním večeru. A ani letos ho na pódiu neuvidíme. Pozvánku do hlediště sice dostal, s díky ji ale odmítl, prozradil v rozhovoru pro
Praha TV. Zároveň vysvětlil, že by na akci rád přišel, pokud by dostal možnost zazpívat.
Ještě ostřejší byl při hodnocení toho, co se podle něj kolem ankety odehrává. Janda naznačil, že za jeho dlouholetou nepřítomností mohou také zákulisní vztahy.
„Nejsem v různých partičkách, který si to tam jako dělají po svým. Samozřejmě vždycky to tak fungovalo a bude fungovat,“ řekl bez obalu. Nelíbí se mu ani politický rozměr slavnostního večera. „Já tam nebudu sedět a povinně tleskat všemu, co tam kdo řekne na pódiu. To ne. To už pro mě Slavík skončil,“ vysvětlil. Dodal, že nemá chuť několik hodin poslouchat politickou agitaci. Pochybnosti má také o samotném hlasování, protože podle něj většina lidí ani netuší, jak se tam hlasuje.
Dalibor Janda se přidal ke kritikům poplatků za ČT: Měl by prý platit ten, kdo ji chce sledovat Zavzpomínal na začátky kariéry. Překvapily ho i peníze od OSA
V rozhovoru se Janda nevracel pouze k současnému hudebnímu dění. Prostor dostaly také začátky jeho kariéry a cesta, která ho přivedla mezi nejúspěšnější české zpěváky. Zavzpomínal na dobu, kdy se teprve prosazoval, i na to, jak se postupně začaly jeho písně dostávat k posluchačům. Zajímavou kapitolou byly také jeho příjmy z autorských práv. Částky, které mu začaly přicházet od Ochranného svazu autorského, ho podle jeho vyprávění překvapily svou výší. Úspěch jeho skladeb se totiž postupně promítal i do velmi zajímavých finančních odměn.
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Janda v poslední době nezůstává stranou v komentování společenských a politických témat. Patří například mezi umělce, kteří se veřejně postavili na stranu zrušení povinných televizních poplatků. V rozhovoru pro
PrahaIN vysvětlil, že Českou televizi jako takovou rušit nechce, vadí mu ale způsob jejího financování. Platit by podle něj měli jen ti, kteří o její služby mají zájem. Přiznal také, že k veřejnoprávní televizi nemá příliš vřelý vztah, protože ho podle jeho slov do vysílání příliš nezvala, přestože byl v některých pořadech původně avizovaný. I v tomto případě tak dal přednost otevřenému vyjádření vlastního názoru před tím, aby se přizpůsoboval očekáváním ostatních.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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„To už pro mě Slavík skončil.“ Dalibor Janda vysvětlil, proč na slavnostní večer nedorazí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.