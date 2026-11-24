Nejdřív šest týdnů před kamerami, kde proti sobě vedou týmy nováčků. Pak klec. Ilia Topuria, 29letý bojovník lehké váhy do 70,3 kg s bilancí 17-1-0 a bývalý šampion UFC v této divizi, si veřejně naskicoval celý turnaj a hlavní zápas v něm rezervoval sobě proti Paddymu Pimblettovi, 31letému Angličanovi s bilancí 24-4-0. Na kartě, pod kterou se nikdo z vedení UFC nepodepsal, skončila dvě největší jména divize pod ním. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe jejich veřejné výroky z posledních sedmi týdnů a ukázalo se, že nápad Topuriovi někdo nahrál.
Šest týdnů před kamerami a pak jedna věta navíc
Topuria svůj scénář zveřejnil 23. listopadu 2026 na svém účtu na síti X. Znění příspěvku dohledala redakce MMAmag přes MMA Fighting a Yahoo Sports. V překladu redakce zní klíčová pasáž takto: „Paddy a já odkoučujeme The Ultimate Fighter. Pak mu utrhnu hlavu“.
The Ultimate Fighter je soutěžní televizní show UFC, ve které dvojice trenérů vede proti sobě týmy nezkušených bojovníků. Topuria k ní rovnou rozepsal pořadí zápasů:
- Hlavní zápas: Topuria proti Pimblettovi hned po společné sezoně show
- Co-main event, tedy druhý nejdůležitější zápas večera: Justin Gaethje proti Armanu Tsarukjanovi
- Poslední zápas předzápasů: McGregor proti Chandlerovi
Conor McGregor tedy u Topurii sjíždí na poslední řádek před hlavním programem. Jenže ten nápad na společnou sezonu nevymyslel Topuria. Nahlas ho jako první vyslovil Pimblett, a to už 6. října.
Kdo ten nápad pustil do světa první
Server MMA Fighting 6. října 2026 citoval Pimbletta z klipu na sociálních sítích. V překladu redakce: „Já a Ilia bychom The Ultimate Fighteru vrátili sledovanost“. Angličan podle téhož serveru slíbil, že Topuriovi bude šest týdnů lézt do hlavy.
Sám Topuria byl ještě 8. listopadu 2026 v rozhovoru pro španělský deník ABC zdrženlivý. „Slyšel jsem nějaké zvěsti o The Ultimate Fighter, ale s UFC jsem žádné rozhovory neměl“, řekl v překladu redakce. O patnáct dní později už měl hotový scénář i konec.
Spor obou mužů běží roky, v kleci se dosud nepotkali. Pimblett na Topuriův příspěvek do 24. listopadu 2026 veřejně neodpověděl, upozorňuje na to i server POP MMA. Zbývá otázka, kterou si oba přehazují přes síť už několik týdnů: kdy by se vlastně měli potkat v kleci a jestli s tím UFC vůbec počítá.
Duben je přání, kalendář UFC říká něco jiného
U té karty je jedna nepříjemnost. Topuria přišel o titul na turnaji UFC White House: Freedom 250 14. června 2026, kdy jeho vlastní roh zastavil zápas s Justinem Gaethjem po čtvrtém kole. V tabulkách je to technický knockout v čase 5:00.
Z výsledkové listiny Nevada State Athletic Commission k akci z 24. ledna 2026, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že týž Gaethje o necelých pět měsíců dřív porazil i Pimbletta. Šlo o jednomyslné rozhodnutí při lístcích 48:47, 49:46 a 49:46 a k tomu prozatímní titul UFC v lehké váze. Muž, kterého Topuria ve svém návrhu odsunul do co-main eventu, tak v roce 2026 složil oba aktéry hlavního zápasu.
A termín? Topuria podle MMA Fighting z 6. listopadu 2026 mluvil o návratu v dubnu a jmenoval Pimbletta. Dana White, prezident UFC, den předtím v pořadu Jima Romea řekl jen tolik: „V roce 2027… vrátí se na začátku roku 2027 a na tom také pracujeme“. Soupeře nejmenoval. Topuria si přitom veřejně drží dvě linky naráz, odvetu s Gaethjem i zápas s Pimblettem.
Televizní show není podpis pod smlouvou
ANALÝZA Znamená trenérská dvojice v televizi automaticky zápas? Poslední série ukazuje, že ne. V epizodáři Paramount+ redakce MMAmag ověřila existenci 34. řady The Ultimate Fighter a přes MMA Fighting dohledala, že ji vedli Daniel Cormier a Michael Bisping, oba už bez aktivní kariéry, a že vzájemným soubojem trenérů sezona neskončila. Pro UFC je trenérská linka levná reklama. Funguje i tehdy, když se oba muži nakonec nepotkají.
Topuria si hlavní zápas napsal sám, hierarchii jmen pod sebou si určil sám a duben si dosadil taky sám. Na webu UFC z října je k tomu doloženo jediné: Whiteovi se nápad líbí, ale rozhoduje načasování a další zápasy. Oficiální oznámení o nové sezoně ani o zápase Topuria proti Pimblettovi k 24. listopadu 2026 doložené není. Zatím je to plakát, pod kterým chybí podpis jediného člověka, který ho může vytisknout.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala se zněním Topuriova příspěvku z 23. listopadu 2026 tak, jak ho zveřejnily MMA Fighting a Yahoo/SB Nation; originál na síti X ani Pimblettův klip ze 6. října 2026 se přes prohlížeč otevřít nepodařilo, protože X vracelo chybu 403. Stejné omezení platí pro rozhovor Topurii pro ABC.es z 8. listopadu 2026 a pro vystoupení Dany Whitea v pořadu Jima Romea z 5. listopadu 2026, obojí je ověřeno přes MMA Fighting, a pro informaci o mlčení Pimbletta, kterou uvádí POP MMA. Výsledek zápasu Gaethje vs. Pimblett včetně bodových lístků 48:47, 49:46 a 49:46 pochází z výsledkové listiny Nevada State Athletic Commission k akci z 24. ledna 2026, limit 155 liber je v textu uveden jako 70,3 kg. Existenci 34. řady The Ultimate Fighter doložil epizodář Paramount+ ke 24. listopadu 2026, jména trenérů a absenci jejich vzájemného zápasu doložil MMA Fighting z 9. dubna 2026; překlady anglických výroků jsou redakční a žádné měnové přepočty nebyly potřeba. Článek nezahrnuje oficiální oznámení UFC o nové sezoně show ani o zápase Topuria vs. Pimblett, protože se takové oznámení k 24. listopadu 2026 nepodařilo dohledat, a nezahrnuje ani Pimblettovu reakci po 23. listopadu 2026, která zůstává otevřenou otázkou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka