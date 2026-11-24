Prvním větším areálem, kde se v Krkonoších v Královéhradeckém kraji začne lyžovat, bude zřejmě Černá hora ve SkiResortu Černá hora - Pec. Na Černé hoře poprvé zasněžovali před týdnem, ve Špindlerově Mlýně 8. listopadu. Lyžovat by se na Černé hoře mělo od 27. listopadu. Podmínky zlepšil i přírodní sníh, který na horách napadl.
"Skiareál Špindlerův Mlýn zasněžuje. V neděli odpoledne klesly teploty a po 16:00 se sněžná děla rozjela v horních částech Svatého Petra i Medvědína. Pokud to sněhové podmínky dovolí, areál zahájí lyžařskou sezonu ještě před oficiálním Špindl SkiOpeningem. Přesný termín bude včas zveřejněn," sdělila mluvčí špindlerovského skiareálu Zuzana Ondokuzmayis.
Podle ní první zasněžování nadcházející sezony bylo ve skiareálu 8. listopadu. "Nebyly ale podmínky pro to, aby se mohlo zasněžovat kontinuálně, tedy třeba týden v kuse," řekla Ondokuzmayis.
Na svatopetrské straně špindlerovského skiareálu dnes zasněžovali hlavně sjezdovky Turistická a Přehradní a na Medvědíně sjezdovky Červená a Turistická. "Mráz se v noci na dnešek postupně přesouval níže. Kolem třetí hodiny ranní dorazil do středních poloh špindlerovského areálu a kolem 07:00 k dojezdům sjezdovek," sdělila Ondokuzmayis.
Podmínky pro výrobu technického sněhu se zlepšily koncem uplynulého týdne, kdy se začalo ochlazovat. V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek navíc i sněžilo, a to i v nížinách. Na horách v kraji by dnes mohlo napadnout až deset centimetrů.
U hřebenové Luční boudy v Krkonoších v nadmořské výšce 1415 metrů bylo dnes ráno podle Horské služby devět stupňů pod nulou, okolo 40 centimetrů sněhu, z toho 15 centimetrů nového. Sníh leží i v Orlických horách a odpoledne se držel také v podhůří, například v okolí Žacléře na Trutnovsku.
Dnes by měly být v Královéhradeckém kraji sněhové přeháňky, na horách se čeká sněžení četnější. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů. Na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů Celsia.
V Královéhradeckém kraji mrazivé počasí využily k zahájení zasněžování také areály v Orlických horách. Zasněžuje se například ve středisku Deštné v Orlických horách a od úterý by chtěli začít i v podhorském menším areálu v Janovičkách na Náchodsku.