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Ulice: Veronika vyběhne s Blankou, ta se složí

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Blanka z Ulice je na zhroucení. Celá situace kolem Patrika a Veroniky se jí týká více, než by si přála. Rozhodne se zajít za Veronikou a vše jí vysvětlit.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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