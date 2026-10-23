Ulice: Veronika vyběhne s Blankou, ta se složí

Blanka z Ulice je na zhroucení. Celá situace kolem Patrika a Veroniky se jí už pár týdnů týká více, než by si přála. Rozhodne se zajít za Veronikou a vše jí vysvětlit. Její reakce ji ale zasáhne.
S nikým nemluví
„Jak si asi, tak myslí, že mu pomůžu, když Veronika nekomunikuje ani se mnou,“ vzteká se Blanka a stěžuje si Kristýně, protože celá situace na ni doléhá každý den více a více. Navíc Patrik ji denně doslova bombarduje zprávami. Už to nevydrží a rozhodne se jednat a vyrazí do salonu.
Dej mi pár minut
„Ahoj Veru, můžem spolu mluvit?“ přiřítí se Blanka do salonu s prosbou. Veronika ji zcela ignoruje a dělá, že tam není. Jitky se místo toho ptá, jestli něco nechce v bistru, že si tam jde pro polévku. Ta jen nechápavě zírá. Blanka prosí o pár minut jejího času. „Já chápu, že se na mě zlobíš, ale neignoruj mě!“ a chce vědět aspoň, kde bydlí nebo jestli nepotřebuje pomoct.
Když ji Veronika dál přehlíží, Blanka doslova zakřičí „Veroniko, sakra!“ čímž upoutá její pohled a pokračuje s tím, že nevěděla, co má dělat. „Oba dva jste moji kamarádi. Já jsem chtěla po Patrikovi, aby ti to řekl sám. Já vím, že jsem se třeba nerozhodla správně, ale prostě mi nepřipadá úplně fér, že mě to nenecháš ani vysvětlit!“
Fér?
Veronika nevěří vlastním uším a chytne se jednoho slovíčka. „Fér? Tobě to nepřipadá fér? Ty mě podrazíš, a ještě se tady tváříš ukřivděně? No tak pardon!“ Blanka se hájí, že ji přece nepodrazila, jen se nejspíš špatně rozhodla. „Promiň, já to fakt nemůžu pochopit. Jak si mi tohle mohla neříct,“ odpoví Veronika.
„Dej mi pokoj!“ řekne rázně Veronika a spěšně odchází pryč. Jitku samozřejmě zajímá, co se mezi nimi stalo. Blanka ale nechce zabíhat do podrobností a jen odpoví, že se má zeptat Veroniky. Doma se Blanka hystericky rozpláče. Podle ní je s přátelstvím mezi ní a Veronikou konec.
Co se děje?
Po Veroničině příchodu chce Jitka vědět, co se děje. „Jíťo, prosím nezlob se, já na to nemám energii.“ Jitka se rovnou zeptá, jestli jí byl Patrik nevěrný s Blankou a ona je teď s ním těhotná. „Já jsem se jí zeptala, co se stalo a ona řekla, ať se zeptám tebe.“
„Ona o tom Patrikově poměru věděla. A věděla o tom už od srpna,“ rozhodne se nakonec odpovědět Veronika, i když se na toto téma nechce bavit. „Oni měli nějaký sraz s lidma z medicíny a asi popili a nějak se jí svěřil.“
Jitce nejde do hlavy, že Blanka nic za celou dobu ani nenaznačila. „Ne, dokážeš to pochopit?“ diví se i Veronika. „No počkej, a to věděla i o tom dítěti?“ napadne ji další detail. „Já nevím, já jsem byla v takovým šoku, že jsem se jí skoro na nic už nezeptala. Já… I kdyby, já jí nemůžu věřit ani slovo,“ svěří se se svou obavou Veronika. Jitka si to nemyslí, měla by ji alespoň vyslechnout – třeba na ni Patrik tlačil.
Měla mi jít za svědka
„Ježišmarja, i kdyby na ni tlačil, měla mi to prostě říct. Kdyby to neprasklo, tak ona by mi tady zanedlouho šla jako svědek na svatbě a nechala by mě, abych si vzala chlapa, který mě takto podváděl?“ Jitka dál hájí Blanku – třeba se jí to chystala říct, ale Patrik ji předběhnul. „A potom asi stokrát mi lhala? Asi stokrát mi lhala, když si vybavím ty situace všechny!“
Veronika si už jen složí hlavu do dlaní a dodá, že o tom nechce a nemůže už mluvit. „Mě je pak nějak hůř. Já prostě nechci, aby mi lezli na oči ani jeden.“
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na Nově a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY.
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