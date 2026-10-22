Ulice: Lhát se Adrianě nevyplatí. Klárka se dozví pravdu o otci jinde

Adriana Pešková z Ulice svádí poslední dny vnitřní boj. Nechce své dceři ublížit, a tak jí tají pravdu o jejím otci. Jenže Klárka teď přijde ze školy s informacemi, které Adrianu šokují.
Táta mě nechce
Klárka (Stella Polášková) je od návratu ze školy nesvá a pak Adrianě (Sandra Nováková) přizná, že se pohádala s Beou. Adrianu zajímá, o co šlo, ale její odpověď jí vyrazí dech. „O mém tatínkovi. Říkala, že její mamka jí říkala, že mě táta nechce vidět. Prej že slyšela, jak si o tom povídají s Eddiem,“ přizná Klárka a dodá, že její táta by to nikdy neudělal, protože ji má rád a určitě se mu stýská. „Takže lže a ty bys mi nelhala,“ otočí se na Adrianu. Ta se jen ošívá a ihned zavede řeč jinam a chce vědět, jestli se jí nějak posmívala. „Lhala a lhát se nemá. Není to pravda, že ne?“
„Hele, broučku, kdoví co Beátka doma zaslechla. Třeba se jenom bavili o tom, že tvůj táta žije v Brazílii. Třeba to jenom nějak špatně pochopila. Důležitý je, že to myslela dobře,“ přejde dceřinu otázku a snaží se ji uklidnit. Klárku po těchto slovech zajímá jediné – jestli volal táta, jestli můžou zavolat ony jemu nebo aspoň té babičce a zda už psala ohledně balíku. O ničem dalším se s Adrianou bavit nechce a odchází do pokoje.
Musím jí to říct
Prokopovi (Ondřej Studénka) po příchodu domů neujde, že se něco děje. Adriana pak přizná, že už to Klárce prostě musí říct. „Už je to fakt neudržitelný.“ Prokopa zajímá, jestli se po otci zase ptala. Adriana odpoví, že se navíc ve škole pohádala s Beátkou, ale než mu to dopoví, zvoní někdo u dveří. Je to Jana (Henrieta Hornáčková) a rovnou se svěří, že Bea nemá ADHD, ale jen špatně vidí a potřebuje brýle.
„Hele, Jani, taková věc. Holky se nějak pohádali ve škole. Beátka asi doma zaslechla, jak se doma bavíte o Klárčině tatínkovi a řekla to Klárce. Respektive řekla jí, že ji táta nechce.“ Jana slíbí, že to s dcerou probere, ale Adriana má za to, že to hlavně musí Klárce říct ona.
Co se děje
Odpoledne dorazí Vlasta Pešek (Rudolf Hrušínský ml.) a když Klárka zmíní babičku Marušku, je zmatený. Prokop mu to potom vysvětlí a Vlasta pro Rafaela nenachází pěkná slova. Zavzpomíná i na Adrianu a to, jak jí navykládal spoustu hloupostí a lží, aby byla šťastná. Svou vnučku vlastně chápe.
To není pravda
Druhý den se ale Adriana rozhodne jít konečně s pravdou ven. Její slova se ale minou účinkem, protože Klárka nevěří tomu, že o ni táta nemá zájem…
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na Nově a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor).