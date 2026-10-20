Ulice: Radek Mastný jedná Soně za zády a vyrušení prvního polibku

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice už je sice také po volbách, ale politika se bude řešit dál. Stále totiž není jisté, kdo usedne do křesla starosty. A Soňa Čechová začíná mít podezření, že všechno jde až moc hladce. Marek zase vyruší dvojici, kterou to k sobě táhne, ale bojí se to přiznat. Až moc snadné
Soňa s Radkem míří domů z jednání s Lepšími Křečovicemi a ona se mu svěří s tím, že se jí na tom celém něco nezdá. Šlo to až moc snadno a všechno, co navrhla, jí odsouhlasili. Podle Mastného je to díky tomu, že byla skvěle připravená a neměli jí co vytknout. Soně se to ale nějak nepozdává. Když pak zajde za dveře domu, Radek ihned bere mobil do ruky.
„Já vím, že jsem vám řekl, abyste jí šli na ruku. Ale sakra přece se musíte aspoň tvářit, že všechno nebude mít zadarmo, ne?“ začne zhurta poté, co mu dotyčný zvedne mobil. „Ne, já vám to připravím. To chce spoustu obecnej kydů o tom, jak je potřeba chránit životní prostředí a udržitelnej rozvoj a vydrž,“ stopne svoji promluvu Radek a po chvíli se omlouvá: „Promiň, já jsem na ulici, nechci, aby mě každej slyšel.“
„Já tam zkrátka přihodím nějaký nevýznamný nepodstatný téma, se kterým ovšem Soňa Čechová nebude za žádnou cenu souhlasit. A vy a něm naopak musíte sveřepě trvat, takže se pohádáme, jasný?“ dodá ještě s tím, že nakonec po debatách najdou nějaký společný kompromis. „Ale hlavně ať to vypadá, že se jedná. Jedná, přesně tak,“ a po těchto slovech se rychle rozloučí.
Nečekaná pochvala
Soňa si pak pozve domů Erika, potřebuje pomoct s natočením videa na sociální sítě. Erik jí vyřídí pozdrav od Egona s tím, že je na ni hrdý a dodá, že on taky. „Tak máma budoucí starostka, to už je něco,“ usmívá se. Soňa je nadšená a Erika chválí za jeho pomoc, protože bez něj by to nezvládla a dělá to pro něj, aby se mu tam lépe žilo. A kdyby nebylo něj, tak dle svých slov nedělá to, co dělá a není tam, kde je.
Nepovedený první polibek
V Coolně probíhá hospodský kvíz a Marek pozval Žofku, ať se za ním zastaví. Rozhodl se jí dnes říct, že se mu líbí a rád by ji pozval na rande. Když dorazí do Coolny, prosí ji, ať ještě aspoň hodinu vydrží a že s ní pak potřebuje v klidu mluvit. Když chce odejít a vrátit se později, u dveří ji zastaví Denis, Týna, Daniela a Matouš a zvou ji, ať jde hrát s nimi.
Matouš se Žofkou pak na chvíli zůstanou venku spolu sami a povídají si. V jeden okamžik se Žofka k němu nakloní, ale rychle se odtáhne s tím, že se omlouvá. Matouš si ji přitáhne zpět a chytne její obličej do svých rukou a chystá se ji políbit. Jenže ve stejný okamžik vyjde z Coolny Marek a oba vyruší s tím, že už jsou výsledky. Scéna s polibkem mu ovšem neunikne. Když se za ním pak Žofka zastaví, vymluví se, že na něj dolehlo to s tátou a nechce teď nic řešit. Žofka očividně není volná tak, jak si myslel.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).