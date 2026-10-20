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Ulice: Radek Mastný jedná Soně za zády a vyrušení prvního polibku

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Dennívýzva
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V seriálu Ulice už je sice také po volbách, ale politika se bude řešit dál. A Soňa začíná mít podezření, že všechno jde až moc hladce.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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