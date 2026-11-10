Ulice ve středu: První neshody na radnici, Jana zjistí pravdu, Adriana na koberečku a Egon svádí Soňu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice dojde na radnici na první neshody a problémy. Jedním z nich bude dokonce styl oblékání. Egon se rozhodne opět svádět Soňu a ta se vůbec nebrání. Adriana musí na kobereček k Landové a Vanda zase žárlí. První problémy
Na radnici to hned první den v nových funkcích bude skřípat. Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) má totiž o svém vedení Křečovic své představy a musí to i na radnici fungovat přesně podle ní a podle toho, co považuje za správné. Postará se tak o první třenice, které záhy nastanou mezi ní a Jirkou Hložánkem (Ondřej Havel). Trvá totiž na tom, že budou chodit jen slušně oblečení, čímž naráží na Jirkův ranní sportovní outfit, protože přijel na kole. „Takže mám do práce jezdit na kole v saku?“ nevěří vlastním uším Jirka.
Ani dnes nebude chybět Egonova (Bořek Slezáček) návštěva u Soni doma. Jenže dnes je něco jinak – i Egon si všiml, že jej poprvé za celou dobu neposílá pryč s tím, že na něj nemá čas nebo náladu. „Možná už na to nemám energii,“ prohlásí Soňa. Egon je jiného názoru – má za to, že jej také chce. Podlehne mu tentokrát?
Adriana s Janou na koberečku
Ireně Landové (Kateřiná Holánová) to nedalo a pozvala si Janu Kokešovou (Henrieta Hornáčková) a Adrianu Peškovou (Sandra Nováková) do školy. Zajímá ji, jestli se holky doma svěřily, proč schválně ucpaly záchod toaletními papíry, ručníky, a ještě k tomu hadrou. Jana se usmívá a holky omlouvá s tím, že jsou to dvě rošťandy, ale Adrianu trápí něco jiného a nemá to za tento případ.
Eddie (Jiří Panzner) je už dva dny jako na trní a jen přemýšlí, jak to celé dopadne. Řeč je o jeho partnerce Janě, která se uchází o místo tajemnice na gymnáziu, kde on učí. Vůbec se mu to nelíbí, a dokonce po Otovi (Filip Rajmont) chtěl, aby v jejím životopise našel nějakou chybu a tím ji vyřadil z výběrového řízení. Janě to celé brzy dojde a chce od Eddieho slyšet, proč ji tam nechce. Eddie jde s pravdou ven a svěří se jí s obavou, že jim to může zničit vztah.
Vanda žárlí
Vandě (Kristýna Hrušínská) leží Sandra (Barbora Pleva Mottlová) pořád v žaludku, a tak se to rozhodne probrat s Blankou (Linda Rybová). To, že mají Luděk (Vasil Fridrich) i ona bokovku je podle ní nemorální. Blanka jí připomene, jako pokaždé, že s Luďkem netvoří pár – jen kvůli Esterce spolu žijí. Jenže to Vanda odmítá slyšet…
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).