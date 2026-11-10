Janek Ledecký zaskočil Jandovou a Prágra: Tohle od něj rozhodně nečekali!

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Marta Jandová (52) a Martin Prágr (32) mají za sebou další úspěšné vystoupení ve StarDance. Během slavnostního večera, kdy taneční soutěž oslavila dvacet let, je navíc mile překvapil Janek Ledecký (64). Ten se nejen zapojil do jejich vystoupení, ale po skončení přímého přenosu nešetřil slovy chvály. Jak dvojice prozradila pro Aplausin.cz, všechno vzniklo nečekaně.
Nečekané překvapení od Janka Ledeckého
Marta Jandová a Martin Prágr během výročního večera StarDance předvedli energický jive, který sklidil velmi příznivé hodnocení. Na parketu však nebyli jedinými hvězdami. Do jejich vystoupení se totiž zapojil také Janek Ledecký, na jehož píseň dvojice tančila. Jak Jandová prozradila redakci Aplausin.cz, zpěvák ji kontaktoval už po jednom z předchozích soutěžních večerů.
"Janek mi napsal po našem třetím tanci, to byla samba, a napsal mi: ‚Teda, Marti, to tango a ta samba, to bylo prostě úplně úžasné.‘ A já jsem říkala: ‚Hele, nechtěl ses přijít podívat?‘ A on chtěl," rozpovídala se zpěvačka.
Nakonec se jeho návštěva shodou okolností uskutečnila právě v den, kdy dvojice tančila na jeho píseň. Toho se rozhodl využít Martin Prágr.
"Martin měl nápad, že by nám mohl zapnout jukebox. A já jsem Jankovi volala a říkala: ‚Hele, nechtěl bys nám zapnout jukebox ze srandy?‘ A on byl hned pro a říkal: ‚Já hned přijdu na generálku.‘ A my: ‚Wow, ten je hustý,‘" smála se Jandová. "To bylo fakt husté," přitakal nadšeně Prágr. Na generálce chyběla energie
Janek Ledecký si nenechal ujít ani generální zkoušku. Když následně viděl jejich výkon v přímém přenosu, nestačil se divit.
"Přišel a říkal: ‚No, koukal jsem na generálce a říkal jsem si: Chybí energie. A teď, jak jsem to viděl v tom přímém přenosu, Martine, vy jste tam dali tisíckrát víc energie, bylo to úplně boží,‘" citovala Jandová slova známého hudebníka . "Říkal, že byl hrozně rád, že viděl jak tu generálku, tak to večerní představení," dodala. Jandová přiznala nervozitu.
Přestože vystoupení nakonec dopadlo na výbornou, začátek večera nebyl pro Martu Jandovou vůbec jednoduchý.
"Já jsem byla strašně nervózní kvůli minulému týdnu, ale pak to dopadlo skvěle," svěřila se. "Pak už jsem jela na vlně euforie, což bylo super. A potom ještě ta třešnička na dortu, že nikdo nevypadnul," pochvalovala si. "Já vždycky říkám, jak se Martička naučí krokově, že vím, že umí kroky, natož techniku, tak ji říkám: ‚Jsi hustá.‘ Pak jak to tančí s hudbou, říkám: ‚Jsi hustá.‘ Jak odejde živák, tak říkám: ‚Ty jsi prostě blázen,‘" smál se tanečník. Konec Ebena a Kostkové
Během rozhovoru přišla řeč také na budoucnost StarDance a odchod oblíbené moderátorské dvojice Marka Ebena a Terezy Kostkové.
"Už díky tomu, že odchází vlastně nejlepší moderátorský duo, Terezka s Markem, tak já bych moc StarDance přála, aby se našli moderátoři, kteří nadále budou udržovat tady ten nádherný pořad takový, jaký je," uvedla Jandová. "Samozřejmě, že to bude jiné, a ať je to jiné, ale stejně krásné," dodala zpěvačka. "Hlavně ať ten divák zůstane, protože ten pořad podle mě má nějaké kouzlo a je to jedinečný pořad," uzavřel tanečník. Zdroj: Aplausin.cz