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Janek Ledecký zaskočil Jandovou a Prágra: Tohle od něj rozhodně nečekali!

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Marta Jandová (52) a Martin Prágr (32) mají za sebou další úspěšné vystoupení ve StarDance. Během slavnostního večera, kdy taneční soutěž oslavila dvacet let, je navíc mile překvapil Janek Ledecký (64). Ten se nejen zapojil do jejich vystoupení, ale po skončení přímého přenosu nešetřil slovy chvály. Jak dvojice prozradila pro Aplausin.cz, všechno vzniklo nečekaně.
Marta Jandová a Martin Prágr.

Marta Jandová a Martin Prágr.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:46

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