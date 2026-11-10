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Armádní základ, policejní zadání. Pistole vz. 27 nevznikala na zelené louce

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Pistole vz. 27 přizpůsobila armádní základ policejnímu náboji 7,65 mm Browning. Jednodušší závěr dovolil využít většinu dílů vzoru 24.
Pravý bok pistole vz. 27 s hnědou rukojetí ve vitríně tulského muzea zbraní

Pravý bok pistole vz. 27 s hnědou rukojetí ve vitríně tulského muzea zbraní

Zdroj: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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