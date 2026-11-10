Lidé s pracovní historií na Slovensku mohou mít nárok na důchod ze dvou zemí. Úředníci poradí 26. listopadu v Brně

Lidé s pracovní historií na Slovensku mohou mít nárok na důchod ze dvou zemí. Úředníci poradí 26. listopadu v BrněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Češi s prací na Slovensku mohou získat důchod z obou zemí.Zdroj: FOTO:Pexels.com
Článek byl publikován 10.11.2026 17:35
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