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Lidé s pracovní historií na Slovensku mohou mít nárok na důchod ze dvou zemí. Úředníci poradí 26. listopadu v Brně

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Pracovali jste v Česku i na Slovensku a blíží se vám důchod? Úředníci obou států poradí s nároky a doklady zdarma 26. listopadu v Brně.
Češi s prací na Slovensku mohou získat důchod z obou zemí.

Češi s prací na Slovensku mohou získat důchod z obou zemí.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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