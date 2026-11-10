Schwarzenegger, Stallone, Van Damme a Bruce Willis ve vtipném AI videu soutěží, kdo pochytá nejvíc grázlů

Neznámý autor pomocí umělé inteligence oživil postavy akčních filmů ve dvouminutovém videu, které se šíří na síti X. Podoby Arnolda Schwarzeneggera, Sylvestra Stalloneho nebo Bruce Willise se potkávají na jedné policejní stanici, aby si porovnali, kdo chytí víc grázlů. Jde o čistou parodii vytvořenou umělou inteligencí a skuteční herci se na ní nijak nepodíleli.
Zlatý grázl jako hlavní boss
Video, u kterého není známý autor, ukazuje stanici plnou ikonických policajtů z 80. a 90. let. Děj se točí kolem soutěže, kterou vyhlásí kapitán stanice s AI tváří Roberta De Nira. Ten, kdo chytí nejvíc grázlů, dostane přidáno. Grázly rozděluje na bronzové, stříbrné a zlaté.
„Zlatej grázl je jako hlavní boss. Hans byl zlatej grázl, jasný?,“ vysvětluje kapitán a připomíná hlavního záporáka z první Smrtonosné pasti. Pravidla zní jasně, protože jeden zlatý grázl se vyrovná deseti stříbrným nebo třiceti bronzovým.
Do debaty se zapojí i AI podoba Kurta Russella jako Cash z Tanga a Cashe. Vadí mu, že s nimi soutěží i „ta plechovka“, RoboCop. Postava Marcuse Burnetta z Mizerů s tváří Martina Lawrence hned namítá, že RoboCop stejně dělá zadarmo a nepotřebuje přidat. Kapitán uzná, že má pravdu, a pošle RoboCopa pro kávu.
Narážky na slavné role
Dvě minuty jsou plné drobných odkazů a vtípků. AI podoba Clinta Eastwooda jako Drsný Harry reaguje na oslovení svým typickým „Sklapni, šmejde.“ John Spartan z Demolition Mana v podání Stalloneho si zase stěžuje, že mu pizza zničila žaludek, a odchází na toaletu. Zazní také slovní hříčka, když Sandra Bullock navrhuje ostatní vykouřit a AI Martin Lawrence z Mizerů se hned ujišťuje, jestli tím myslí vyhození do povětří.
Postava Johna Spartana s tváří Sylvestra Stalloneho pak nadává, že na záchodě došel toaletní papír. RoboCop Spartana napomíná, ať mluví slušně, protože ve filmu dostává za každé sprosté slovo pokutu.
Postava Jacka Slatera z Posledního akčního hrdiny s tváří Arnolda Schwarzeneggera chlapům vyčítá, že je nevidí v posilovně. AI podoba Al Pacina jako Vincent Hanna se na oplátku dožaduje po strážci času s tváří Jeana-Clauda Van Damma, aby mu ukázal, jak dělá „tu věc s cestováním v čase“.
Pozornost na sebe strhává i AI podoba Wesleyho Snipese coby Johna Cuttera z Pasažéra 57. Sandra Bullock ho chválí za skvělou práci v tom letadle a Marcus na něj z dálky pokřikuje. Do debaty zasáhne také AI podoba Bruce Willise v tílku jako John McClane a objevují se tu i tváře Mela Gibsona a Dannyho Glovera jako oblíbená dvojice Riggs a Murtaugh.
Video s českými titulky
Zábava, nebo hrozba?
Na síti X, kde se klip šíří, vyvolal mnoho reakcí. Lidé jsou nadšení, chtějí další epizodu a chválí, jak je to vtipné. „Paráda. Na jiný filmy už se ani nemusím koukat,“ komentuje jeden z uživatelů a další se ptá, jestli taková videa vůbec zajímají někoho jiného, než jsou „staří bručouni přes čtyřicet“.
Na druhé straně zaznívají i obavy. Portugalský komentátor upozorňuje, že rozeznat skutečné od umělého je čím dál těžší. Jiný uživatel se zase děsí budoucnosti a píše: „Dávám tomu pět let a budou to dělat k nerozeznání.“ Další komentující to vidí podobně: „Tohle je fakt děsivý.“ Objevil se i názor narážející na to, že video chválí hlavně boti.
AI videa se slavnými herci se letos šíří čím dál častěji. V únoru obletělo svět AI video, ve kterém se perou Tom Cruise a Brad Pitt. Vzniklo v nástroji Seedance 2.0 a Asociace filmových studií ho ostře kritizovala. Hollywood i samotní herci se proti zneužívání své podoby brání.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (x, eweek, joblo).