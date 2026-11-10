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Schwarzenegger, Stallone, Van Damme a Bruce Willis ve vtipném AI videu soutěží, kdo pochytá nejvíc grázlů

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Dennívýzva
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AI video spojilo podoby slavných policajtů z 80. a 90. let na jedné policejní stanici. Zdařilá parodie ukazuje postavy jako Drsný Harry i RoboCop.
Akční hrdinové 80. a 90. let

Akční hrdinové 80. a 90. let

Zdroj: FOTO:Fotomontaggio nato dalle unioni, dei file degli autori sopra indicati., CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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