TV tipy: Velkolepá Duna, zběsilá Furiosa i válečný masakr

Tento týden si pro nás tuzemské stanice připravily hned několik výživných hollywoodských spektáklů, které sice nejlépe vyniknou na velkém plátně, ani v pohodlí domova ovšem neztrácí nic ze svých kvalit. Na své si přijdou fandové sci-fi, válečných filmů i nekompromisní apokalypsy.
Ve středu večer si můžete na Nova Cinema připomenout intenzivní válečnou pecku od Ridleyho Scotta, u níž zapomenete napětím dýchat. Rutinní vojenská akce americké armády v somálském Mogadišu se totiž po nečekaném útoku nepřátel změní v bitvu na život a na smrt. Proti vojákům se postaví takřka celé město a spojenecké síly budou mít co dělat, aby se z městského pekla plného zbraní a raketometů dostaly živé.
Těšíte se do kina na třetí díl sci-fi eposu Duna? Tak to je ideální čas k tomu, si v neděli na Nova Cinema připomenout velkolepý první díl. Audiovizuálně opulentní sci-fi Denise Villeneuva sází nejen na špičkové řemeslo, výjimečnou atmosféru a výborné obsazení v čele s Timothéem Chalametem či Zendayou, ale zejména na legendární předlohu Franka Herberta, díky níž budeme sledovat mladého Paula Atreida, který musí společně se svou rodinou bojovat jak s galaktickými nepřáteli, tak s nebezpečným proroctvím.
V sobotu večer bude mít na Nově premiéru postapokalyptický nářez Furiosa, který je prequelem k oscarovému Šílenému Maxovi a jeho Zběsilé cestě. Zde budeme sledovat origin jeho holohlavé a jednoruké kolegyně Furiosy a její počátky cesty za pomstou. George Miller se tentokrát místo intenzivní akční jízdy soustředil zejména na budování zpustošeného světa plného aut a zdegenerovaných magorů. Opět z toho vznikla památná a po vypravěčské stránce zajímavě vystavěná podívaná, které vévodí charismatická Anya Taylor-Joy a výtečný záporák Chris Hemsworth.
Prima
v neděli večer vsadí na jednu z mimozemských sci-fi pecek Stevena Spielberga
. Slavný režisér v adaptaci slavné látky ale přistoupil k invazi emzáků jinak, než se čekalo. Místo kolektivního hrdiny a portrétu odvážného amerického lidu s patřičně motivačním prezidentským proslovem Spielberg představuje zúžený pohled prchající rodiny, která bezmocně sleduje okolní zkázu. Místo sjednocení vládne chaos, ochotu bojovat přebíjí snaha uniknout a příběh osudu celého světa nahrazuje vyprávění o sbližování jedné rozhádané rodiny.
Bradley Cooper
válí ve vizuálně i režijně nadupaném snímku coby obyčejný pisálek Eddie Morra, jehož životní i pracovní trable se vyřeší poměrně nezvyklým způsobem – vezme si totiž tajemnou drogu, která rapidně zvyšuje jeho mentální kapacitu. Nadopovaný Eddie se stává zvířetem finančního světa a jeho hvězda díky jeho náhlému intelektu stoupá. Zásoba drogy se ale tenčí a tabletky si navíc na hrdinovi vybírají čím dál znatelnější vedlejší účinky.
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Zdroj: Kinobox