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Chimaev dostal nového soupeře na hlavní zápas v Abú Dhabí. Covington odstoupil a schytal od Čečence rýpnutí

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Plakát se v říjnu prodával na jednom jméně. Před akcí v Abú Dhabí se hlavní zápas převlékl za jiný zápas o jiný pás. Chimaev si do svého bývalého soupeře stejně rýpl.
Chimaev dostal nového soupeře na hlavní zápas v Abú Dhabí. Covington odstoupil a schytal od Čečence rýpnutí

Chimaev dostal nového soupeře na hlavní zápas v Abú Dhabí. Covington odstoupil a schytal od Čečence rýpnutí

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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