Chimaev dostal nového soupeře na hlavní zápas v Abú Dhabí. Covington odstoupil a schytal od Čečence rýpnutí

Ještě na konci října stála akce v Abú Dhabí na jediné dvojici: Khamzat Chimaev proti Colbymu Covingtonovi, dvě nejhlasitější jména bojových sportů proti sobě na žíněnce. Z toho plánu zbyla polovina. Covington z hlavního zápasu organizace Real American Freestyle (RAF) odstoupil a jeho místo dostal bývalý šampion UFC Chris Weidman. Chimaev zareagoval rychle a rozhodně ne soucitně. Redakce MMAmag si k tomu otevřela oficiální materiály RAF z října i z listopadu a zjistila, že se nevyměnil jen soupeř.
Chimaev nečekal na vysvětlení a napsal si ho sám
Změnu oznámila organizace RAF, která se sama popisuje jako profesionální zápasnická liga bez předem daného scénáře pro špičkové světové sportovce, 9. listopadu 2026. Colby Covington, bývalý prozatímní šampion UFC ve welterové váze (do 77 kg), z hlavního zápasu odpadl; stránka turnaje důvod neuvádí a The National i další média citující oznámení organizace píší o blíže nespecifikovaném zranění, bez jakéhokoli detailu.
Khamzat Chimaev, 32letý bojovník narozený v Čečensku a startující za Spojené arabské emiráty, má v MMA bilanci 15-1-0. Podle MMA Fighting k tomu 9. listopadu 2026 napsal na svém účtu na síti X: „Colbi nepřijde, bojí se“. Je to Chimaevovo tvrzení, ne doložený důvod odstoupení.
Nemluví o Covingtonovi poprvé. Už 22. března 2023 v pořadu The MMA Hour označil případný zápas s ním za snadný a tvrdil, že je lepší v grapplingu i v zápase; pasáž tehdy přepsalo MMA Fighting. Jenže když redakce MMAmag porovnala dva oficiální materiály RAF, ukázalo se, že se nezměnilo jen jméno soupeře.
Na plakátu se nezměnilo jen jedno jméno
Oficiální článek RAF z 26. října 2026 stavěl celou akci na Covingtonovi a jeho titulu v kategorii cruiserweight crossover. Stránka turnaje ve stavu k 10. listopadu 2026 uvádí u hlavního zápasu Khamzata Chimaeva proti Chrisi Weidmanovi, a to o titul v polotěžké crossoverové kategorii (do 93 kg). Jiný soupeř, jiný pás.
Zápas je potvrzený přímo organizací na jejím vlastním webu, nejde o jednostranné ohlášení ani o drb. Dějištěm je Etihad Arena v Abú Dhabí, datum 14. listopadu 2026, začátek ve 20:00 místního času (17:00 SEČ). A jméno, které se na plakátu objevilo nově, má v RAF krátkou a nepříjemnou historii.
Náhradník, kterého Covington porazil o jediný bod
Chris Weidman, 42letý americký bojovník s profesionální bilancí v MMA 16-8-0, je jméno, které si pamatuje každý, kdo sledoval rok 2013: tehdy ukončil vládu Andersona Silvy ve střední váze UFC a titul pak obhájil. V RAF má ale bilanci 0-1-0. Jediný zápas odehrál 30. května 2026 a prohrál ho 4:5 s Colbym Covingtonem.
Do titulového hlavního zápasu nastupuje místo muže, který ho porazil. Crossoverová soutěž se totiž neřídí pořadím v žebříčku, ale jmény a příběhy. V MMA Weidman naposledy nastoupil 7. prosince 2024 na UFC 310, kde prohrál s Erykem Andersem technickým knockoutem ve 2. kole. Proti Weidmanovi stojí muž, jehož zveřejněná skóre v RAF vypadají spíš jako výsledky z tréninku než ze zápasu.
Čtyři zápasy za pět měsíců a skóre, které mluví za Chimaeva
Chimaev má v RAF bilanci 4-0-0 a všechny čtyři zápasy zvládl od června do října 2026: Dillon Danis, Tyron Woodley, Gilbert Burns, Robbie Lawler. Z výsledků zveřejněných na jeho oficiálním profilu redakce MMAmag spočítala, že ve třech zápasech, u kterých organizace výsledek uvedla, vyhrál dohromady 36:4. Zápas s Woodleym z 5. září 2026 se do součtu nepočítá, protože u něj profil skóre neuvádí.
|Soupeř
|Datum
|Skóre
|Dillon Danis
|13. 6. 2026
|10:0
|Gilbert Burns
|18. 9. 2026
|15:4
|Robbie Lawler
|23. 10. 2026
|11:0
V MMA je Chimaev bývalým šampionem UFC ve střední váze (do 84 kg) a podle žebříčku UFC aktualizovaného 3. listopadu 2026 jedničkou této váhy. V přehledu nadcházejících akcí na webu UFC ve stavu k 10. listopadu 2026 se jeho jméno neobjevuje. Než se tam vrátí, odzápasí si v Abú Dhabí zápas, který se za dva týdny převlékl za jiný zápas, o pás, o němž koncem října nebyla řeč, proti Weidmanovi, kterého v květnu 2026 porazil právě Covington.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek