Seriál Ulice: Kolda chce Lauru požádat o ruku. Jejich vztah dostane pořádnou ránu

Laura a Kolda se k sobě vrátili a jejich vztah se posouvá dál. Jenže zatímco mladá dvojice řeší společnou budoucnost, Lauřin otec Pavel o jejich románku stále nemá úplný přehled. Až zjistí, co se mezi nimi děje, nemusí to skončit zrovna klidně.
Kolda v podání Petra Komínka má z Pavla (Petr Stach) respekt. Není divu. Laura, kterou hraje Anna Marie Fučíková mu oznámí, že si ji otec pozval na „grilovačku“, kde dostala kázání. A Kolda z toho začne být nervózní. Setkání s budoucím tchánem by nebylo jednoduché ani za běžných okolností.
Jenže tady je problém ještě o něco větší: Pavel totiž vůbec netušil, že se Laura s Koldou znovu dali dohromady.
Ovšem jen do chvíle, než mladý pár načapal v bytě své sestry Lindy (Petra Bučková). A byl oheň na střeše. Laura asi dobře věděla, proč se snažila svůj vztah před otcem držet stranou. Ví, že Pavel na Koldu nemá dobré vzpomínky, a nechce znovu řešit jeho výhrady. Kolda ale teď přichází s vlastním plánem. A ten Lauru pořádně zaskočí.
Petr Komínek vymýšlí něco, co se jeho drahé polovičce nemusí líbit (foto: NextFoto) Kolda má pro Lauru velké překvapení
Kolda se chce ve vztahu posunout dál. Laura však z jeho nápadu není zrovna nadšená. Kolda totiž chystá něco, co Lauru vyděsí. Jejich vztah přitom už jednou prošel těžkým obdobím. Kolda se tehdy změnil pod vlivem internetového guru Kádra, začal se k Lauře chovat majetnicky a jejich vztah skončil. Teď se k sobě tedy sice vrátili, ale Laura si dobře pamatuje, jaké to s ním bylo.
Takže pokud ho napadne, že by ji mohl chtít požádat o ruku, jejich vztah by mohl dostat další tvrdou ránu. Na druhou stranu, je to skutečně jeho záměr, nebo si Laura celou situaci vyložila jinak? K
aždopádně je pochopitelné, že mladá slečna nechce nic uspěchat. Kolda může mít pocit, že jejich vztah už je dost pevný na další krok, Laura ale potřebuje mít jistotu, že se nevrátí do situace, ze které už jednou odešla. Pavel může jejich plány pořádně zkomplikovat
Do vztahu Laury a Koldy navíc zasahuje její otec. Pavel má o dceru strach a Koldovi příliš nedůvěřuje. Když je spolu přistihl, pro dvojici to nebylo nic příjemného. Laura se musí postavit nejen otcovým otázkám, ale také tomu, proč před ním svůj vztah tajila. Pavel přitom nemusí reagovat jen jako otec, který se bojí o svou dceru. Kolda už mu v minulosti ukázal svou horší stránku a důvěru si bude muset získat znovu. Jedna romantická chvíle ani případná žádost o ruku na tom nemusí nic změnit. Spíš naopak, mezi partnery to může vrazit klín, který se bude jen těžko odstraňovat.
Petr Stach coby Pavel může dceru ztratit (foto: NextFoto)
Laura se tak může ocitnout mezi dvěma lidmi, na kterých jí záleží. Na jedné straně je Kolda, se kterým chce být, na druhé Pavel, který ji chce chránit. Pokud jí ale začne do vztahu příliš mluvit, může tím jejich vzájemné vztahy ještě zhoršit. A Kolda se chce s Laurou posunout dál, což jí asi na klidu nepřidá. Každopádně dřív než začnou plánovat společnou budoucnost, budou muset vyřešit, jak se k jejich vztahu postaví Pavel.
Zdroje redakce, děj seriálu Ulice