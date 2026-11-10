Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Seriál Ulice: Kolda chce Lauru požádat o ruku. Jejich vztah dostane pořádnou ránu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Laura a Kolda se k sobě vrátili a jejich vztah se posouvá dál. Jenže zatímco mladá dvojice řeší společnou budoucnost, Lauřin otec Pavel o jejich románku stále nemá úplný přehled. Až zjistí, co se mezi nimi děje, nemusí to skončit zrovna klidně.
8174-anna-marie-fucikova

8174-anna-marie-fucikova

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:04

Reklama
Další články z influgranti.cz
Kam zmizel Slávek Boura? Kauza s pašováním drog ho tvrdě zasáhla. Dnes pracuje s dětmi
Kam zmizel Slávek Boura? Kauza s pašováním drog ho tvrdě zasáhla. Dnes pracuje s dětmi
Seriál Ulice: Jiřina se bojí, že Naty zopakuje osud Kamily. Rodinná minulost znovu ožívá
Seriál Ulice: Jiřina se bojí, že Naty zopakuje osud Kamily. Rodinná minulost znovu ožívá

Naty dospívá a stále víc si jde vlastní cestou. Její babička Jiřina v tom ale vidí důvod k obavám a vrací...

Love Island 2026 vyhráli Cynthia a Jakub. O osudu dvou milionů rozhodovala ona
Love Island 2026 vyhráli Cynthia a Jakub. O osudu dvou milionů rozhodovala ona

Vítězi šesté řady Love Islandu se stali Cynthia a Jakub. Získali nejvíce diváckých hlasů a ustáli i...

Kam z Ulice zmizel Bedřich Liška? Adrian Jastraban se do seriálu může vrátit
Kam z Ulice zmizel Bedřich Liška? Adrian Jastraban se do seriálu může vrátit

Adrian Jastraban patřil k nejdéle působícím tvářím seriálu Ulice. Bedřicha Lišku hrál sedmnáct let, v...

Seriál Ulice: Magda chce zachránit Petrovu firmu. Banka jí ale zabouchla dveře před nosem
Seriál Ulice: Magda chce zachránit Petrovu firmu. Banka jí ale zabouchla dveře před nosem

Magda se rozhodla, že Petra nenechá v problémech samotného. Když ale začala hledat způsob, jak mu finančně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Televize
Zobrazit více
KulturaTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.