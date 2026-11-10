Show Jana Krause: Herec Adam Vacula, sestava hudební skupiny Holki a mistr světa v kung-fu

Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima
V úterní Show Jana Krause se divákům představí herec Adam Vacula s vyprávěním o měsíčním pobytu v peruánské džungli i o své vášni pro dorty. Na červenou pohovku dorazí také oslabená sestava hudební skupiny Holki a mistr světa v kung-fu Karel Korenc s neobvyklým dárkem pro moderátora. Pobyt v pralese a slabost pro sladké
Jan Kraus otevře úterní vysílání úvahou nad kybernetickou bezpečností obchodních domů v západní Evropě. Hackeři tam totiž na dálku rozmrazili mrazicí boxy a zničili veškeré uložené zboží. Poté už do studia pozve prvního hosta, herce Adama Vaculu. Ten moderátorovi na uvítanou nepřinese žádný dezert od své partnerky, jež dříve zvítězila v kulinářské soutěži MasterChef, ale klasický frgál. Výtvor od přítelkyně by podle hercových slov nebyl dostatečně originální.
Vacula se podělí o detaily ze svého stravování. Svěří se, že miluje dorty a musí se hlídat, protože občas zvládne spořádat celý dort nadvakrát. K brunchi si před natáčením dopřál jen vajíčka s chlebem. Nyní hraje na Primě faráře, který sešel z cesty, a s kvalitou rolí je spokojený. V minulosti bral všechny herecké nabídky, s čímž už přestal. Divákům přiblíží také svou zkušenost z cesty do Peru. „Odjel jsem do lázeňského rekreačního centra v džungli, kde jsem strávil měsíc,“ popíše cestu. Zmíní i to, že tamní návštěvníci řeší nejrůznější problémy s pomocí ayahuascy.
Návrat na pódia pouze ve třech
Jako další hosté dorazí Kateřina Brzobohatá, Radana Labajová a Nikola Šobichová. Hudební formace Holki vznikla v roce 1999 a období devadesátých let podle svých slov stihla zachytit jen velmi okrajově. „Přišly jsme na konkurz, takže my fakt nejsme kapela, která vznikla v garáži,“ vysvětlí zpěvačky. Skupinu tehdy sestavil a hudebně vedl Petr Fider, který pro ně skládal a aranžoval skladby.
Původní čtyřčlenná sestava se po dlouhé pauze vrátila ke koncertování jen ve třech, protože interpretkám chybělo živé vystupování. Na koncertech zjistily, že fanoušci od nich novou tvorbu příliš nechtějí a vyžadují především staré hity jako Už mi nevolej nebo Bejby, ty jsi vážně senzační. Jan Kraus s hudebnicemi probere i skloubení rodinného života s hudební kariérou a důvody, proč se členky skupiny příliš nevdávají.
Tradiční kung-fu bez přesných pravidel
Závěr pořadu patří bojovým uměním. Mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc zasvětí publikum do tajů svého sportu. „Jsem šaolin kung-fu, za čtrnáct let mám přes 420 medailí,“ pochlubí se host. Navíc drží titul, který má na celém světě pouhých deset lidí.
Sportovec se věnuje tradiční větvi tohoto umění. Je dynamická, obsahuje množství akrobacie, chybí v ní přesně daná pravidla a všechny pohyby slouží primárně k boji. Moderátorovi povypráví o svém setkání s asijským hercem Jackiem Chanem, který na place zastává i roli režiséra a scenáristy. Kromě předvedení bojové sestavy přinese Janu Krausovi speciální dárek určený na případnou ochranu před medvědy.
Show Jana Krause sledujte v úterý 20. října večer na
Primě a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).