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Sovětský tajemník Nikita Chruščov zkritizoval Stalina, spoluvinu ale nepřiznal. Utajovaný projev otřásl komunisty

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Sovětský generální tajemník Nikita Chruščov v tajném projevu odsoudil kult a zločiny Josifa Stalina. Odhalení přineslo mírné uvolnění do Československa.
Nikita Chruščov

Nikita Chruščov

Zdroj: FOTO:TASS / distributed by Associated Press, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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