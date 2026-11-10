Oddíl B je streamovacím hitem. Diváky přesto rozděluje na dva nesmiřitelné tábory

Je to několik týdnů, co na platformě Oneplay odstartovala napjatě očekávaná novinka Oddíl B od prověřené tvůrčí dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko. Jenže zatímco recenzenti dávají komedii z vězeňského prostředí od počátku palec nahoru, názory diváků příliš pozitivní nejsou a mnozí z nich mluví o seriálovém propadáku. Minimálně oficiální čísla Oneplay však ukazují, že z hlediska sledovanosti má nekorektní počin k neúspěchu hodně daleko.
Platforma Oneplay většinou nezveřejňuje čísla sledovanosti, v případě rozpačitě přijímaného titulu se ovšem ředitel vývoje TV Nova a Oneplay Michal Reitler rozhodl udělat výjimku. Oddíl B je totiž dle jeho příspěvku na sociální síti LinkedIn bezprecedentním úspěchem, který se těší ohromnému diváckému zájmu. První díl Oddílu B totiž na Oneplay vidělo již 1,3 milionu lidí a zájem dle něj neustále roste. Ani v následujících epizodách si navíc vězeňský seriál nevede špatně a podle webu Mediář by se měla sledovanost jednotlivých dílů pohybovat okolo 700 tisíc diváků. To je oproti úvodní epizodě sice jistý propad, na streamovací platformu jsou to ovšem stále velmi hezké výsledky. Metodiku měření ani přesnější údaje ovšem Reitler nesdělil.
„Věřte, že je to úleva. Ač jsme věděli, proč do projektu chceme jít, měli jsme pochybnosti, zda nemůže být silnou bariérou český rasismus. Zda množství neherců. Snížená srozumitelnost daná jednak neherci, jednak slovníkem. Nevzhlednost a vulgarita celého předkládaného světa. Že se nám pod rukama proměňovala komedie v něco podstatně tíživějšího. Zda se budou chtít lidé dívat na ošklivý svět, ve kterém je naděje asi tak málo jako soucitu,“ napsal Reitler a narážel tím na jistou bariéru mezi oficiálními čísly, kladnými ohlasy novinářů a ne zcela pozitivním hodnocením na filmových databázích.
Zatímco kritici většinou oceňují výtečný mix drsné komedie s vězeňským dramatem doprovázený výraznými postavami a autentickými hláškami a na festivalu Serial Killer počin získal Zvláštní uznání poroty v sekci Czech Killer, např. na databázi Kinoboxu zatím svítí spíše průměrné 57% hodnocení. Podle prvních ohlasů se zdá, že drsný humor řadu diváků míjí, hlášek je pomálu a příběh se rozjíždí až příliš rozvláčným tempem. Další diváky příliš nebaví dramatičtější prvky seriálu, jichž by přitom v následujících dílech mohlo ještě přibývat.
Z filmových databází a reakcí diváků se tedy zdá, že Oddíl B zdaleka nebude tak jednoznačně přijímaným hitem, jako byly předešlé počiny dvojice Prušinovský/Kolečko Most!, Trpaslík či Okresní přebor. Z hlediska sledovanosti jde ale prozatím o další trefu do černého, která navíc může divácké dojmy stále překlopit na svoji stranu. Desetidílný seriál se totiž aktuálně nachází ve své polovině a ve svých dalších epizodách snad svými kvalitami ukonejší i řadu dosud nespokojených diváků.
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Zdroj: Mediář, LinkedIn