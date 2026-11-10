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Oddíl B je streamovacím hitem. Diváky přesto rozděluje na dva nesmiřitelné tábory

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Dennívýzva
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Je to několik týdnů, co na platformě Oneplay odstartovala napjatě očekávaná novinka Oddíl B od prověřené tvůrčí dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko. Jenže zatímco recenzenti dávají komedii z vězeňského prostředí od počátku palec nahoru, názory diváků příliš pozitivní nejsou a mnozí z nich mluví o seriálovém propadáku. Minimálně oficiální čísla Oneplay však ukazují, že z hlediska sledovanosti má nekorektní počin k neúspěchu hodně daleko.
Oddíl B je streamovacím hitem. Diváky přesto rozděluje na dva nesmiřitelné tábory

Oddíl B je streamovacím hitem. Diváky přesto rozděluje na dva nesmiřitelné tábory

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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