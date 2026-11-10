Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Trvalý pobyt není kouzelný klíč. U podnájmu pokoje rozhoduje skutečné bydlení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podnájem pokoje bez souhlasu závisí na skutečném bydlení nájemce a nájemní smlouvě. Výhrada souhlasu i oznámení dalšího obyvatele mají vlastní pravidla.
Část zařízeného pokoje s černou knihovnou, stolkem, zrcadlem a křeslem.

Část zařízeného pokoje s černou knihovnou, stolkem, zrcadlem a křeslem.

Zdroj: Scarlett&Rosi Interiors / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:55

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Stačí výpadek proudu a z kamen s výměníkem může být vážný problém. Ochranu mnoho lidí podceňuje
Stačí výpadek proudu a z kamen s výměníkem může být vážný problém. Ochranu mnoho lidí podceňuje
Češi je každou zimu věší na stromy. Málokdo tuší, jak nebezpečné mohou být pro ptáky i psy
Češi je každou zimu věší na stromy. Málokdo tuší, jak nebezpečné mohou být pro ptáky i psy

Lojové koule v plastových síťkách patří k nejčastějším chybám při zimním přikrmování. Jemná plastová vlákna...

Odhrnete sníh k sousedovu plotu a máte hotovo. Jenže právě tohle vás může přijít draho
Odhrnete sníh k sousedovu plotu a máte hotovo. Jenže právě tohle vás může přijít draho

Odhazování sněhu na cizí parcelu nebo jeho nahrnování k plotu představuje nezákonnou přímou imisi. Občanský...

Posypová sůl vám může zničit drahé kožené boty. Jeden domácí trik pomůže odstranit bílé skvrny
Posypová sůl vám může zničit drahé kožené boty. Jeden domácí trik pomůže odstranit bílé skvrny

Solné mapy od zimního posypu dokážou koženou obuv nenávratně zničit. Osvědčený domácí roztok z vody a octa...

Nejdřív zaplatit, potom počítat roky. U promlčeného dluhu se pořadí nevyplácí
Nejdřív zaplatit, potom počítat roky. U promlčeného dluhu se pořadí nevyplácí

Dobrovolně zaplacený promlčený dluh nelze žádat zpět jen kvůli promlčení. Rozhoduje existence dluhu, jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.