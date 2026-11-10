Trvalý pobyt není kouzelný klíč. U podnájmu pokoje rozhoduje skutečné bydlení

Podnájem pokoje bez souhlasu pronajímatele je možný, pokud nájemce v bytě skutečně trvale bydlí a nebrání mu platná smluvní výhrada souhlasu. Samotný údaj o trvalém pobytu nestačí. A ani dovolený podnájem nezbavuje nájemce povinnosti oznámit dalšího obyvatele.
Majitel zjistí, že v pronajatém bytě bydlí další člověk a nájemník od něj vybírá peníze. Nájemník zase potřebuje rozdělit náklady a volný pokoj mu připadá jako rozumné řešení. Samotná přítomnost platícího spolubydlícího ještě neříká, kdo porušil pravidla. Nejdřív je potřeba zjistit, kdo v bytě opravdu žije a co stojí v nájemní smlouvě.
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Pokoj lze podnajmout, když v bytě dál skutečně bydlíte
Podnájem vzniká mezi nájemcem a dalším člověkem. Pronajímatel zůstává stranou původní nájemní smlouvy, nepodepisuje tím novou smlouvu přímo se spolubydlícím. Tento rozdíl vysvětluje
Ministerstvo pro místní rozvoj v přehledu nájmu a podnájmu. Nejde tedy o situaci, kdy vlastník pronajme dva pokoje dvěma nájemcům sám.
Základní pravidlo
§ 2274 občanského zákoníku umožňuje přenechat část bytu bez souhlasu pronajímatele, jestliže v něm nájemce sám trvale bydlí. Rozhoduje skutečné bydlení, ne adresa v evidenci obyvatel. Občasné návštěvy bytu za trvalé bydlení nepovažuje ani Nejvyšší soud. Smlouva může vyžadovat souhlas i s jedním pokojem
Paragraf o podnájmu má ovšem také druhou větu: odkazuje na přiměřené použití § 2272. Ten připouští smluvní výhradu souhlasu s novým členem domácnosti.
Nejvyšší soud v rozsudku 26 Cdo 4157/2017 potvrdil, že výhrada může dopadat i na podnájem části bytu, ve kterém nájemce bydlí.
Typová formulace může vypadat takto: „Nájemce smí dát byt nebo jeho část do podnájmu jen s písemným souhlasem pronajímatele.“ Jde o modelové znění, nikoli univerzální vzor smlouvy. U takového ujednání nelze spoléhat jen na to, že nájemník dál používá druhý pokoj. Potřebuje také vyřešit písemný souhlas.
Výhrada má zákonné meze.
§ 2272 odst. 2 stanoví výjimku pro osobu blízkou a případy zvláštního zřetele hodné; Nejvyšší soud ji zohledňuje i u podnájmu části bytu při společném bydlení s nájemcem. Z toho nelze udělat obecnou výjimku pro každého kamaráda. Rozhodují konkrétní vztahy a okolnosti.
Při čtení smlouvy proto nepomůže obecná poučka, že každý podepsaný zákaz platí, ani opačné přesvědčení, že nájemce nemusí zákazy řešit. U
plošného zákazu psa v nájemním bytě je právní úprava jiná: právo chovat zvíře v zákonných mezích plyne z § 2258 a chrání je § 2235. U přijetí další osoby zákon výhradu souhlasu výslovně připouští. Rozhodující je tedy konkrétní pravidlo, které smlouva upravuje. Souhlas s podnájmem může smlouva vyžadovat i u jediného pokoje. Ilustrační fotografie „Keyscloseup.jpg“. Jwo3 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Bez souhlasu neznamená bez oznámení
I když souhlas s podnájmem pokoje nepotřebujete, dalšího obyvatele nemáte zatajit.
§ 2272 odst. 1, použitý přiměřeně také na podnájem části bytu, ukládá oznámit zvýšení počtu osob bez zbytečného odkladu. Pokud to nájemce neudělá ani do dvou měsíců, zákon to považuje za závažné porušení povinnosti. Dva měsíce nejsou povolenou čekací lhůtou.
Oznámení a souhlas jsou dvě různé věci. Z nahlášení člověka kvůli službám ani z jeho přihlášení k trvalému pobytu nelze automaticky dovodit, že pronajímatel souhlasil s podnájmem. Při odchodu člena domácnosti se podle § 2273 oznamuje také snížení počtu osob. Pronajímatel navíc může požadovat, aby počet obyvatel odpovídal velikosti bytu a podmínkám pro obvyklé bydlení.
Zvýšení počtu obyvatel bytu se oznamuje bez zbytečného odkladu i při dovoleném podnájmu pokoje. Ilustrační foto. Aktron / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Celý byt a turistické noclehy mají jiná pravidla
Pokud se nájemce odstěhuje a byt přenechá jinému, nemůže použít výjimku pro společné bydlení. Podle
§ 2275 potřebuje souhlas pronajímatele i tehdy, když takto přenechá pouze část bytu. Písemný souhlas je třeba také při podnájmu celého bytu. Ponechaná skříň nebo občasná návštěva chybějící bydlení nenahradí.
Pro žádost podle § 2275 zákon vyžaduje písemnou formu, stejně jako pro souhlas. Jestliže se pronajímatel do jednoho měsíce nevyjádří, souhlas se považuje za daný. Tato možnost ale neplatí, pokud byl sjednán zákaz podnájmu. Měsíční mlčení proto není univerzální cestou, jak obejít každé smluvní omezení.
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Od dlouhodobého bydlení spolubydlícího oddělte střídání turistů na pár nocí.
Nejvyšší soud v rozsudku 26 Cdo 2128/2023 vysvětlil, že krátkodobé turistické ubytování odporující účelu nájmu může být důvodem výpovědi. Ani povolený podnájem sám o sobě neopravňuje změnit byt určený k bydlení na ubytovací provoz. Před předáním klíčů oddělte tři různé doklady
Z porovnání pravidel plyne praktický postup pro obě strany. Nájemní smlouva ukáže, zda byl souhlas vyhrazen. Písemná žádost a odpověď řeší jeho udělení tam, kde je potřeba. Oznámení změny počtu obyvatel plní další, samostatnou povinnost. Jeden dokument nenahrazuje automaticky ostatní. Nad tím vším stojí skutečný způsob užívání bytu, který samotná smluvní nálepka nezmění.
Nejde jen o formalitu.
§ 2276 označuje podnájem v rozporu s pravidly § 2274 a § 2275 za hrubé porušení povinnosti. To může vést k výpovědi, nikoli k automatickému zániku nájmu v okamžiku nastěhování další osoby. U nejasné smluvní výhrady nebo už doručené výpovědi má smysl nechat posoudit konkrétní dokumenty.
Při domluvě o pokoji si písemně zachyťte, které prostory se přenechávají, jak se dělí platby a služby a jaké vybavení se předává. Stav pokoje a počet klíčů zaznamenejte s fotografiemi. Pro samotné dokumentování vybavení může pomoci i náš postup,
jak při předání bytu zachytit stav a sporné závady; právní ochranu z nájmu ovšem nelze automaticky přenášet na podnájem.
Do dohody se spolubydlícím patří také návaznost na původní nájem. Jak upozorňuje MMR, podnájem skončí nejpozději s ním. Než nájemce slíbí pokoj na další rok, měl by proto zkontrolovat i konec vlastní smlouvy. Pronajímatel, který objeví dalšího obyvatele, zase potřebuje začít ověřením skutečného bydlení a smluvní výhrady, ne pouhým počítáním klíčů.