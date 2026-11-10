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Luca Zingaretti z Komisaře Montalbana slaví 65 let. S návratem seriálu to nevidí příliš optimisticky

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Luca Zingaretti oslaví 11. listopadu 65. narozeniny. Představitel komisaře Montalbana prozradil, proč pochybuje o dalších dílech, a chystá nový seriál.
Komisař Montalbano

Komisař Montalbano

Zdroj: FOTO:Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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