Luca Zingaretti z Komisaře Montalbana slaví 65 let. S návratem seriálu to nevidí příliš optimisticky

Komisař Montalbano, FOTO: Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize Komisař Montalbano, FOTO: Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize Komisař Montalbano, FOTO: Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize Komisař Montalbano, FOTO: Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize Komisař Montalbano, FOTO: Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize Komisař Montalbano, FOTO: Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize Komisař Montalbano, FOTO: Rai Fiction / Rai Trade / distr. Česká televize
Luca Zingaretti oslaví 11. listopadu pětašedesátiny a fanouškům mírní naděje na nové díly Komisaře Montalbana. Italský herec se sice letos krátce vrátil na policejní stanici ve Scicli, pochybuje ale, že by do dalšího natáčení měli všichni chuť. Místo toho točí novou detektivku, ve které vyměnil policejní odznak za vinotéku. Návrat na stará místa
V první polovině letošního roku se na sociálních sítích objevily fotky, které vyvolaly mezi televizními diváky velký zájem. Luca Zingaretti se po sedmi letech znovu posadil za stůl na policejní stanici v sicilském městečku Scicli. Obklopený starými scénáři a rekvizitami dal fanouškům naději, že by mohly vzniknout další epizody úspěšného seriálu Komisař Montalbano.
„Bylo to krásné a dojemné,“ napsal k fotografiím z návštěvy starého komisařství. Příspěvek sice hned probudil naděje, další epizody ale Zingaretti neoznámil a případné natáčení dalších dílů spíše brzdí.
Postava bystrého a mrzutého vyšetřovatele pro něj přitom znamenala zlom. Roli získal v roce 1999 a poznali ho diváci v Itálii i v zahraničí. Detektivka podle románů Andrey Camilleriho se udržela na obrazovkách více než dvacet let. Televize Rai natočila také sérii Mladý Montalbano, ve které začátky slavného vyšetřovatele ztvárnil Michele Riondino.
Proč o dalších dílech pochybuje
V posledních letech se situace kolem natáčení proměnila. V roce 2019 zemřel autor předlohy Camilleri. Zingaretti se s ním znal už od mládí, protože ho učil na divadelní akademii v Římě. Odešla také řada přátel ze štábu a svět je teď jiný než ten, který seriál vyprávěl. Představitel komisaře proto naděje na další pokračování mírní.
„Museli bychom si všichni společně sednout a promluvit si. Nemyslím si, že mají všichni stejnou chuť do dalšího natáčení,“ řekl v rozhovoru pro týdeník 7 italského deníku Corriere della Sera. „Skončil jsem, protože už k tomu nebyly podmínky,“ vysvětlil okolnosti konce práce na seriálu, který se uzavřel epizodou z roku 2021. Od fotbalu k divadlu a rodině
Než se poprvé postavil před kameru, rýsovala se před ním jiná budoucnost. V sedmnácti letech se dostal do mládežnického týmu fotbalového klubu Rimini. Po několika měsících sportovní dráhu opustil a přihlásil se na Národní akademii dramatického umění. Už v mládí se zapojil do politiky a působil ve Straně proletářské jednoty za komunismus. Jeho starší bratr Nicola Zingaretti patří k výrazným italským politikům.
Na začátku osmdesátých let začínal v divadle a později dostával první role. Ztvárnil také několik historických osobností, například v minisérii Mladý Mussolini. V televizi na sebe výrazněji upozornil v roce 1997 postavou mafiánského bosse v sérii Chobotnice. Na filmovém plátně se objevil i ve známých rodinných filmech Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva nebo Mikulášovy patálie na prázdninách.
Při práci potkal i svou současnou manželku. S Luisou Ranieri se seznámil v roce 2005 při natáčení dvoudílného snímku Kefalonie. V roce 2011 se jim narodila dcera Emma a o rok později uspořádali svatbu. V roce 2015 do rodiny přibyla druhá dcera Bianca. S první manželkou Margheritou D’Amico se rozvedl v roce 2008.
Nová kriminálka z Říma
K detektivnímu žánru se vrací i po pětašedesátce. V průběhu letošního roku natáčel v Římě osmidílnou sérii Il metodo Paraldi, která bude mít premiéru v roce 2027 na streamovací platformě Paramount+. Hraje v ní bývalého novináře, který si otevřel vinotéku. Místo prodeje vína se ale postupně zaplétá do vyšetřování záhad a mocenských her.
Vedle hraní pracuje i jako režisér a producent. Čeští diváci si jeho nejslavnější roli mohou připomenout na obrazovkách
. Stanice další epizody Komisaře Montalbana odvysílá v sobotu 14. listopadu ve 23:30 a o týden později v sobotu 21. listopadu ve 23:25. ČT1
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( bluewin.ch, napolike.it, csfd, imdb).