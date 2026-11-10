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Ani v Krkonoších, ani v Beskydech. Poprvé se v českých zemích lyžovalo na pražském Václaváku

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V lednu roku 1887 se pražské Václavské náměstí proměnilo v první zaznamenanou sjezdovku na českém území. Dva mladí Pražané se tehdy pod rouškou tmy vydali na jeho zasněžený svah na podivných dřevěných prkýnkách. Jeden z nich, Josef Rössler-Ořovský, se později stal jednou z nejvýznamnějších osobností českého sportu.
Ani v Krkonoších, ani v Beskydech. Poprvé se v českých zemích lyžovalo na pražském Václaváku

Ani v Krkonoších, ani v Beskydech. Poprvé se v českých zemích lyžovalo na pražském Václaváku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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