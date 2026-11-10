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Jestli se rozzlobíme, budeme zlí: Terence Hill dostal lavicí a musel na pohotovost, raketa pak zranila tři lidi

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Komedie Jestli se rozzlobíme, budeme zlí (1974) si vybrala daň na zdraví. Terence Hill schytal v bitce tvrdý úder letící lavičkou a v nemocnici ho museli šít.
Jestli se rozzlobíme, budeme zlí

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí

Zdroj: FOTO:Rizzoli Film / distr. AMC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:32

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