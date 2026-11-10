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Nejmladší starosta v Česku skončil ve funkci. Jaké plány má jeho nástupce?

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Teprve jednadvacetiletý Jaroslav Rajskub byl nejmladším starostou v Česku. V čele jihočeské Heřmaně už ale nepokračuje, rozhodl se vrátit k větší osobní svobodě. Obec nově vede dvaačtyřicetiletý Jan Sirový. Mezi jeho priority patří především posílení zdrojů pitné vody i lepší komunikace s obyvateli.
Nejmladší starosta v Česku skončil ve funkci. Jaké plány má jeho nástupce?

Nejmladší starosta v Česku skončil ve funkci. Jaké plány má jeho nástupce?

Zdroj: Obec Heřmaň - Wikimedia: CC BY-SA 3.0, Jaroslav Rajskub
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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