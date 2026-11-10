Nejmladší starosta v Česku skončil ve funkci. Jaké plány má jeho nástupce?

Ještě nedávno stál v čele Heřmaně teprve jednadvacetiletý Jaroslav Rajskub, který byl nejmladším starostou v Česku. Po zhruba dvou letech se ale rozhodl skončit a další kandidaturu odmítl. Nyní obec vede dvaačtyřicetiletý Jan Sirový. Jedno téma mají společné – zásadní problém s vodou.
Jaroslav Rajskub vstupoval do funkce s představou, že se mu podaří obec výrazněji posunout, mimo jiné v oblasti sportovního vyžití pro děti. Plánoval víceúčelové hřiště i zlepšení fotbalového areálu. Na realizaci ale podle něj nebyla dostatečná shoda. „Chtěl jsem například prosadit více sportovišť pro děti, ale ne vždy se na tom člověk shodne s ostatníma,“ popsal své zkušenosti redakci Drbny v květnu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Zdejší kostel svatého Jiljí je jako farní připomínán již v roce 1254.
Během působení ve funkci ho překvapilo také množství administrativy a rozdílné pohledy obyvatel na investice.
„Čekal jsem, že toho v obci zvládneme udělat víc, a že některé věci půjdou rychleji,“ přiznal. Přesto své rozhodnutí kandidovat zpětně nelituje. Zkušenost mu podle jeho slov pomohla ujasnit si, že se chce do budoucna věnovat především podnikání a cestování.
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„Už starostu dělat nechci. Ne že by to bylo hrozný, ale uvědomil jsem si, že mi mnohem víc sedí svoboda, kterou mám v podnikání. Jsem zvyklej fungovat efektivně a dělat si práci po svým. Tady člověk často řeší hodinu věci, které by podle mě šly vyřešit za pět minut. Zároveň mi to ale hodně dalo,“ přiznal bývalý nejmladší starosta v Česku. Voda jako společný problém
Jedním z témat, kterému se Rajskub během svého působení věnoval, byla situace kolem obecního vodovodu. Heřmaň má vlastní zdroje pitné vody, přesto se potýká s výraznými ztrátami a v letních měsících také s nedostatkem vody. Čistily se proto vrty a plánovaly záchytné nádoby, které by pomohly vytvořit větší zásobu.
Právě na řešení vodohospodářské situace chce navázat i nový starosta
Jan Sirový. „Za mě bych chtěl pokračovat s obnovou a doplněním infrastruktury obce zahrnující převážně posílení zdroje pitné vody a rekonstrukcí obecního vodovodního systému,“ popsal redakci. Nový starosta chce zlepšit komunikaci
Jan Sirový má za sebou stavební vzdělání na ČVUT a zkušenosti ze stavebnictví. Pracoval jako rozpočtář a stavbyvedoucí, později se věnoval se projektování pozemních a dopravních staveb i stavebním dozorům.
Jan Sirový, nový starosta obce.
S fungováním obce má dle svých slov také zkušenosti.
„Před zvolením do funkce starosty jsem byl v Heřmani celá dvě volební období jako řadový zastupitel, poté s dva a půl letou odmlkou dalších 1,5 roku,” doplnil.
Vedle vodovodu považuje za důležité opravit několik místních komunikací, které jsou delší dobu v nevyhovujícím stavu. Obec má také dotaci na celkovou obnovu místního rozhlasu a přislíbenou podporu na částečnou obnovu lesní naučné stezky. Do budoucna by se podle Sirového mohly stavebně upravit také některé obecní objekty na byty.
Nový starosta chce věnovat pozornost nejen stavbám a technickému zázemí obce, ale také každodennímu životu jejích obyvatel.
„Rád bych zlepšil komunikaci vedení obce s místními občany a podpořil vše, co je pro běžný a kulturní život v Heřmani potřebné,“ uvedl. Působení předchozího starosty nechtěl komentovat.