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Nova za pár dní spustí videoreklamu na Oneplay, očekává nové výnosy stovek milionů

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Televize Nova na streamovací a IPTV platformě Oneplay za několik dnů nasadí tzv. Adreplacement - nahrazování TV reklamy na svých kanálech v živém vysílání za digitální inzerci. Stane se tak od 18. listopadu, kdy Nova ve streamingu zamezí přeskakování reklamy ve zpětném shlédnutí. Nový inzertní produkt Onereach se má stát zdrojem nových výnosů největší komerční
Nova za pár dní spustí videoreklamu na Oneplay, očekává nové výnosy stovek milionů

Nova za pár dní spustí videoreklamu na Oneplay, očekává nové výnosy stovek milionů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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