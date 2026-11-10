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Muži z Teplicka sháněli cizí mrtvolu kvůli pojistce na dva miliony. Odsouzený komplic se pak soudil o pojistné

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V listopadu 1994 se dva muži z Teplicka pojistili na dva miliony a začali shánět cizí mrtvolu. Jeden z nich poté skutečně zemřel.
V roce 1994 sháněli dva Tepličané mrtvolu kvůli pojistce.

V roce 1994 sháněli dva Tepličané mrtvolu kvůli pojistce.

Zdroj: FOTO:Daniel Capilla, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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