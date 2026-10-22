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Ukrajinské drony do Litvy, nad Baltem létaly ruské Su-30 bez transpondérů

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Litevská společnost Pekkla UAB a ukrajinská December One RND Ltd podepsaly ve středu 14. října prohlášení o záměru spolupracovat na výrobě a dodávkách systémů elektronického boje a komponent bezpilotních letounů.
Ukrajinské drony do Litvy, nad Baltem létaly ruské Su-30 bez transpondérů

Ukrajinské drony do Litvy, nad Baltem létaly ruské Su-30 bez transpondérů

Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Navy photo/U.S. Navy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:52

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