Ukrajinské drony do Litvy, nad Baltem létaly ruské Su-30 bez transpondérů

Výsledkem má být společný podnik v Litvě, který by měl zahájit výrobu v roce 2027. Litevské ministerstvo obrany ve stejném týdnu informovalo také o zásahu stíhaček NATO proti dvěma ruským letounům Su-30.
Dokument firmy podepsaly během návštěvy litevského ministra obrany Robertase Kaunase na Ukrajině. Kaunas o spolupráci jednal se svým ukrajinským protějškem Jevhenem Chmarou. Podpis navazuje na květnovou dohodu o dronech, kterou Vilnius uzavřel s Kyjevem a jíž litevská vláda politicky podpořila průmyslovou spolupráci s Ukrajinou.
„Cílem tohoto setkání je založit v Litvě společný podnik, který by měl zahájit výrobu v roce 2027. Většinu prostředků elektronického boje chceme nakupovat od litevských výrobců a také od ukrajinského obranného průmyslu, který se v Litvě usadí,“ uvedl ministr.
Litva podle ministerstva s Ukrajinou společně hledá její klíčové potřeby a vyvíjí pro ně praktická řešení. Obě země chtějí modernizovat technologie, společně navýšit výrobní kapacity a potřebné schopnosti co nejdříve předat Ukrajině.
Kratší logistika a odolnější průmysl
„Výroba v Litvě zkracuje logistické řetězce, posiluje naši národní ekonomiku a zajišťuje, že se špičková technologická řešení, včetně pomoci Ukrajině, dostanou k litevským ozbrojeným silám rychleji. Náš průmysl bude odolnější a nezávislejší, což zlepšuje odstrašení a posiluje celkovou národní bezpečnost,“ dodal Kaunas.
Společnost Pekkla UAB navrhuje a vyrábí bezpilotní letouny i bezpilotní pozemní prostředky, v Litvě komerčně působí a má potřebnou infrastrukturu. Do společného podniku vloží své zázemí a obchodní kontakty, poradí s regulací a nabídne svou obchodní platformu. December One RND přinese poznatky z výzkumu a vývoje, technické know-how, výrobní kapacity a koncepty produktů, které chce otestovat na litevském trhu.
Ruské Su-30 bez letového plánu
Mezi 5. a 11. říjnem reagovala mise NATO ke střežení vzdušného prostoru Pobaltí (Baltic Air Policing) na jedno porušení mezinárodních pravidel letového provozu. Stíhačky Aliance vzlétly 8. října k zachycení dvou letounů Su-30, které letěly mezinárodním vzdušným prostorem z Kaliningradu a zpět. Posádky neměly podaný letový plán, neudržovaly rádiové spojení s regionálním řízením letového provozu a měly vypnuté palubní odpovídače (transpondéry).