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Xiaomi začalo prodávat reproduktory na stůl se subwooferem a RGB. Bezdrátové spojení zní dobře, ale má háček

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Xiaomi Desktop Speaker Pro Set dorazil do českých obchodů za zhruba 2 100 Kč, a s ním i dva napájecí adaptéry, které „bezdrátový“ subwoofer potřebuje.
Reproduktor Xiaomi Desktop Speaker Pro set

Reproduktor Xiaomi Desktop Speaker Pro set

Zdroj: Xiaomi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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