Xiaomi začalo prodávat reproduktory na stůl se subwooferem a RGB. Bezdrátové spojení zní dobře, ale má háček

Soundbar se dvěma reproduktory, bezdrátový subwoofer s basovým měničem, RGB podsvícení s 29 diodami a šest světelných efektů. To všechno za cenu, za kterou konkurence často nabídne jen stereo satelity bez basu. Háček je přitom prostý: bezdrátové spojení mezi soundbarem a subwooferem řeší výhradně přenos zvuku přes 2,4GHz linku s nízkou latencí. Napájení bezdrátové není. Každá ze dvou jednotek má vlastní adaptér s kabelem dlouhým zhruba 1,2 metru, takže na stole nebo pod ním vždy zůstanou minimálně dva napájecí kabely. Pokud navíc připojíte zvuk z počítače přes USB, přibude třetí kabel. A AUX kabel v balení vůbec nehledejte, ten si musíte pořídit zvlášť. Jediný scénář, kdy se obejdete bez datového kabelu, je Bluetooth. I tehdy ale dvě napájecí šňůry zůstávají.
Co přesně v krabici najdete
V balení je hlavní soundbar dlouhý 51,1 cm s náklonem 53°. Xiaomi tvrdí, že úhel vychází z interní ergonomické studie a odpovídá přirozené poslechové pozici u monitoru. Uvnitř jsou dva 10W oválné měniče a dvě pasivní membrány. K tomu kompaktní subwoofer o rozměrech 15 × 15 × 21,9 cm s 96mm dlouhozdvihovým basovým měničem a bassreflexovým portem, který má dostat basy až k 60 Hz. Dále dva napájecí adaptéry a USB kabel.
RGB osvětlení obstarává 24 LED v soundbaru a 5 LED v subwooferu. Na výběr je šest předvoleb: Party 2.0, Rainbow 2.0, Starlight Twinkle, Aurora 2.0, Fireplace 2.0 a Colour Breath 2.0. Obě jednotky si efekty synchronizují automaticky, stejně jako hlasitost a zvukový režim. Právě tahle synchronizace je hlavní praktický přínos bezdrátového propojení. Subwoofer můžete postavit kamkoli v dosahu, nemusíte řešit trasu signálového kabelu podél stolu.
Bluetooth, software a jejich limity
Soundbar nabízí Bluetooth 5.3, USB vstup a 3,5mm AUX-in. Je tu i 3,5mm konektor pro mikrofon. Jenže Bluetooth zde nemá skutečný multipoint. Podle oficiálních
FAQ Xiaomi sice můžete mít spárovaných více zařízení, ale současný zvukový výstup z více zdrojů nefunguje; hraje vždy jen naposledy streamovaný obsah. Po přepnutí zpět na Bluetooth kanál se reproduktor znovu připojí obvykle do pěti sekund, dosah je uváděn do deseti metrů.
Veškeré hlubší nastavení probíhá přes PC aplikaci C-HUB pro Windows a macOS. Mobilní appku v ekosystému Xiaomi Home nehledejte, produkt ji nepodporuje. C-HUB umožňuje přepínat pět zvukových režimů, ladit ekvalizér, volit a upravovat jas RGB efektů, zapínat režim Mixed Channel pro současné přehrávání z USB a AUX, měnit jazyk hlasových hlášek nebo aktualizovat firmware.
Kolik stojí v Česku a co nabízí konkurence
Evropská cena 130 eur by podle
kurzu ČNB v době rešerše odpovídala zhruba 3 160 Kč. Český retail je ale výrazně níž. Na Heurece se set v době psaní článku pohyboval od přibližně 2 064 do 2 543 Kč, Mi Store ho nabízel za 2 399 Kč skladem. To mění optiku; za české peníze kolem dvou tisíc jde o agresivně naceněný 2.1 set s RGB.
Jak si stojí vedle konkurence?
Produkt Typ RGB Bluetooth Česká cena (orientačně) Xiaomi Desktop Speaker Pro Set 2.1, soundbar + bezdrátový sub ano, 29 LED 5.3, bez multipointu od ~2 100 Kč Logitech Z407 2.1, satelity + kabelový sub ne ano od ~2 000 Kč Creative Pebble X Plus 2.1, satelity + sub, RGB ano 5.3 od ~3 000 Kč Edifier G1500 Max 2.1, herní satelity + 4″ sub ano 5.3 od ~1 660 Kč Edifier QR30 2.0, bez subwooferu ano 5.4, multipoint od ~2 050 Kč
Logitech Z407 je cenově nejbližší soupeř, ale sází na klasickou kabelovou architekturu mezi částmi a bezdrátový ovladač místo RGB. Creative Pebble X Plus funkčně sedí nejblíž, má RGB, Bluetooth 5.3 i subwoofer, jenže v Česku stojí o třetinu víc. Edifier G1500 Max je levnější herní alternativa s výrazně agresivnějším designem. A Edifier QR30 boduje Bluetooth 5.4 s multipointem, ale subwoofer nemá.
Pro koho to dává smysl, a pro koho ne
Xiaomi Desktop Speaker Pro Set cílí na uživatele, kteří chtějí na pracovním stole soundbar s reálným basem a estetickým podsvícením, aniž by tahali signálový kabel k subwooferu pod stolem. Soundbarový formát s 53° náklonem dává smysl u monitoru, ne jako ozvučení obýváku. Pět EQ režimů a C-HUB software nabízí dostatek flexibility pro přepínání mezi hudbou, filmy a videohovory.
Kdo ale čeká, že „bezdrátový“ znamená čistý stůl bez jediného kabelu, bude zklamaný. Dva napájecí kabely jsou minimum, třetí datový přibude téměř vždy. A absence skutečného Bluetooth multipointu znamená, že plynulé přepínání mezi laptopem a telefonem bez pauzy tu nehledejte.
Podle nás je háček středně závažný. Odradí hlavně ty, kdo si „wireless“ vyložili jako řešení s jedním kabelem. Pro ty, kdo chtějí za dvě tisícovky 2.1 zvuk se subwooferem, RGB a slušnou konektivitou na stůl, je to v českém retailu jedna z nejzajímavějších nabídek, které tu aktuálně jsou.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík